تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أمور مفصلية

مهنيا:ً اسبوع مفصلي مهم مع وجود الشمس وكوكب عطارد في موقع مناسب اسبوع يقدم لك قوة دفع للانطلاق والمباشرة باعمال جديدة تفوق نجاحات انجازات ومغامرات سعادة رضى حماسة ونشاط العنوان الابرز لهذا الاسبوع مع وجود القمر في برجك بين السبت والاثنين الذي يحمل اليك مفاجأة سارة تتلقى خبرا يسعدك ويتعلق بتقدم مهني ودراسي وعرض وتغيير او بربح مالي مفاجىء او سفر بقصد العمل وقد يمهّد لتغيير إيجابي في مجال عملك ما يعني علاوة على الراتب فتتحسن نفسيتك المعنوية والجسدية كما يوفر لك القمر من برج العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت من بيت المال والثروات يومي الثلاثاء والاربعاء فيقدم لك كل التسهيلات المالية وغيرها فترة تعلمك درس في مسائل مالية لها علاقة بمادة الرياضيات فاتورة تناور تساوم مصاريف تتعلق بامور صحية تشتري تبيع تؤسس لمشروع جديد واحتمال ان تربح مال فقط انتبه من المصاريف الايضافية يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الميزان يومي الخميس والجمعة ايام ايجابية ولعانة صاخبة ومهمة ومناسبة جدا للسفر للتنقلات للامتحانات او حت تسترد حقك طاقة فكرية وجسدية جراة تساعدك على تخطي الكثير من الامور الصعبة اسبوع ممتاز جيد ومناسب لحسم الامور والانطلاق بصفحة جديدة ويشير الى حدث مهم او تطورات او لقاء قد يغير مصيرك وتحتفل بمناسبة او نجاح او تحصل على منصب مهم.

عاطفيا: تنشغل عن الشريك بأمور متنوعة كالعمل او السفر او حتى الامور اليومية بسبب تأثيرات القمر من برج الثور المواجه لبرجك والذي يزعزع استقرارك فتعيش اجواء متناقضة من المتوقّع أن تبعدك الأشغال والإلتزامات عن جوّ الرومانسية قد تصبح متهوراً مككك من المتحسن أن تهدىء من روعك كي لا تهدم التوازن العائلي مع الشريك والاولاد للعازب من الافضل لك أن تسعى جاهداً لحماية علاقتك الحاليّة وأن تتروّى قبل الإرتباط في اية علاقةٍ جديدة.

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