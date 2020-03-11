تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أمور جيدة

مهنياً:اسبوع جيد علن عن انطلاقة مهمة لحسم الامور او لتسوية مسالة او قضية اسبوع مهم جدا جدا صحيح ان بدايته تؤخرك قليلا مع وجود القمر في الاسد بين السبت والاثنين والشمس وعطارد المتراجع في الحوت برج خصمك ما يجعلك تعيش مواجهة فلكية صعبة لذلك لا تعاكس الاقدار فترة لا تخدم اهدافك ويجعلك تعيش لحظات صعبة فترة تفرض عليك بعض الشروط الثقيلة لذلك سارع الى ترتيب أوراقك ولا تهمل ملفاتك. تتبدل العطيات لحظة وصول القمر الى برجك لتظهر بافضل مرحلة يومي الثلاثاء والاربعء يومين مهمين ولا اجمل ايام تعطيك الضؤ الاخضر حتى تنطلق على نور بمبادرة واو حسم او توضيح الامور حسب نوعية عملك ايام مصيرية تشعر بفائض من الحيوية فيتدخل القدر لدفعك نحو الامام او لاعطائك فرصة استثنائية ما يجعلك نشيطا مقداما ومنتجاً فتكون إنطلاقة مرحلة رائعة وفعّالة على كافة المستويات كذلك سوف تنطلق ببراعة في عطلة الاسبوع الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الميزان اي الى البيت الثاني بيت المال فيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح وشهرة فتدقق في الحسابات والمسائل المالية تقدم امتحاناتك واثق من نفسك فقط انتبه من المصاريف الزائدة اسبوع حاسم بدايته بطيئة وغير حاسمة لكن تتوضح الصورة ابتداء من يوم الثلاثاء حاول ان تستفيد من الايام الاكثر حظاً.

عاطفياً: تتبدل المشاعر والمواقع والمواقف لمصلحتك وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً تحرز نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً تصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار فتتحرّر من الضغوط تحت تاثير الزهرة من برج الثور الترابي الصديق فتشعر بالانسجام وتبدو في افضل حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وقدراتك الخلاقة.

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