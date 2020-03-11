تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أجواء جيدة

مهنياً: اسبوع مائي بامتياز الشمس وعطاردفي الحوت مكاسب متنوعة اجواء جيدة تاثيرات فلكية منشطة طاقة كبيرة وقدرة على العمل وسرعة بديهة وانفتاح تحت تاثير القمر من الاسد بين السبت والاثنين من البيت الثاني بيت المال فترة ثلاثة ايام فعالة ومناسبة للتحرك فترة مثمرة جدا للمبادرات والانشغالات وتنفيذ الاعمال ما يجعلك تحضر لمسائل مالية ملفات حسابات اعادة قراءة ميزانيك المالية ابحاث زيارات ويشير الى استقرار وطمأنينة مع ازدياد نشاط في حركة التنقلات والاسفار واللقاءات والاتصالات والدراسات العليا والصحية الجسدية والنفسية كذلك سوف تشعر بحيوية مضاعفة يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى العذراء الصديق الذي يشكل مربعا مع الشمس من الحوت ايام جيدة جدا مميزة ومليئة بالوعود تحقق خلالها احلاما وتمارس جاذبية وتكون مرحلة للنقاشات المهنية والشخصية. فتبدو في افضل حالاتك مستعدا لخوض مشاريع جديدة تكون متفائل جداً . تتبدل الاحوال الفلكية مع انتقال القمر يومي الخميس والجمعة الى برج الميزان كذلك لا تنسى تاثيرات المريخ والحووادث التي يسببها مع وجود في برج الجدي المواجه لبرجك ما يجعل الظروف مخيبة للامال كما يشير الى عرقلة مهنية ويجعلك تعيش هواجس مالية وشكوك في بعض الشركاء في العمل او في دراستك كن معتدلا في تصرفاتك ولا تدخل في مبارزة او منافسة بارغم من بعض الاوقات المتطلبة سوف تعيش اسبوعا جيدا يحمل اخبار حلوة تاتي من الخارج.

عاطفيّاً: تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى او تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج الثور الصديق تشتد الانفعالات والمشاعر والاشواق ويتحدث كوكب الحب عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة.

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