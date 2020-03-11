تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس حظوظ كبيرة

مهنياً:اسبوع متنوع بحظوظه بالرغم من الجو العام الثقيل مع وجود الشمس وعطارد المتراجع في الحوت في بيت تصحيح الامور وترتيبها حاول ان تسوي الامور وتردها الى مكانها الطبيعي بالرغم من التقلبات الفلكية سوف تعيش بين السبت والاثنين اجواء ناشطة قوة فكرية جيدة جدا قوية على كافة الاصعدة مع وجود القمر في الاسد فتكون انطلاقة اسبوع نابضة بالحياة تنطلق واثقا مع تحديات جديدة تجذبك ومع فرص تلتقطها في الوقت المناسب وحظ يرافق الخطوات لكن بالرغم من كل هذا النجاح حاذر من انفصال او ارتباك يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر من العذراء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوتفتدخل في دوامة فلكية تجر عليك التعب الصحي والنفسي ما يجعلك تعيد النظر في بعض الامور او تشكك ببعض القرارات حاول ان تبتعد عن التسرع وفكر جيدا قبل اتخاذ اي قرار حاسم تتحسن الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة ما يعني ان كل الطاقة القمرية مسلطة عليك تقدم لك الدعم وتفتح ابواب المجد والشهرة نجاحات انفراجات تسويات لمسائل عالقة ترتاح وتبدأ الانفراجات عطلة اسبوع ناجحة قوية فتتمتع بدورة من الحظ ممتازة على كل الاصعدة الصحية والفكرية والمعنوية والمهنية تجعلك تتمتع بالثقة بالنفس لمتابعة امتحاناتك اعمالك حاول ان تستغل هذه الحظوظ وبرمج اعمالك على هذا الاساس اسبوع جيد حاول ان تستفيد من الايام الاكثر حظاً.

عاطفيّاً: ان شيئا من اللااستقرار العائلي يلف حياتك الشخصية يطلب اليك الفلك عدم خوض نقاشات زوجية او لها علاقة بالشراكة ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من الثور يجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس وقد تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او حقد قد تتعرض له او لتصرف من قبل من كان حبيباً او زوجاً.

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