تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أمور سعيدة

مهنياً: بالرغم من وجود الشمس وعطارد متراجعا في الحوت في مواجهة برجك الا ان نوعية الوقت ستكون اكثر من جيدة نوعية هذا الاسبوع مميزة لاعادة تقييم الامور ترتيب الاولويات والواجبات الاهتمام بالصحة والعمل البداية مع الفترة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في الاسد الناري الصديق فتكون انطلاقة اسبوع ممتازة وجيدة الاجواء مهمة وحظوظ كبيرة بانتظارك نشاطات مهنية استثمارات قد تفكر بالسفر لاتمام احد المشاريع او للعمل خارج البلاد أو تنتقل إلى منزل جديد، أو تقوم بعملية شراء مهمة، باختصار تبيع وتشتري وقد تسوي قضايا عقارية أو عائلية بطريقة قدرية حتى الطالب بانتظاره نتائج باهرة في تحصيله العلمي. تخف الحظوظ قليلا مع وصول القمر الى برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحوت ما يجعلك تندفع نحو اعمالك تركض في كل الاتجاهات مسؤوليات متطلبات العمل البيت العائلة تاثيرات متقلبة متعبة ان اضاعة الوقت ممنوعة والتسرع ممنوع ضروري جدا الالتزام بالمواعيد وانهاء الواجبات تتابع التاثيرات السلبية مع انتقال القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة من اسوأ ايام الاسبوع ايام مزعجة متطلبة مهما كان عمرك توتر تعصيب مواجهات خلافات بالاضافة الى تاثيرات المريخ من الجدي ايضا خفف من الانفعالات حاول أن تبقى متحفظاً إزاء كل أنواع الاتصالات ولا تعط ثقة متسرعة، أو حاول ألا تقحم نفسك في مجالات دقيقة.اسبوع متطلب وغير سهل يطلب منك ركض واهتمام وترتيب الاولويات.

عاطفياً: بالرغم من انتقال كوكب الزهرة من برجك الا انك لا تزال تمارس لعبتك بالاغواء وكسب القلوب وتجسد بعض المشاريع والاحلام وتستفيد شخصيا من تاثيرات كوكب الحب وفوائده العاطفية ما يجعلك تعيش لحظات حلوة فتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة واللقاءات الاسرية واجتماعات الاصحاب والاقارب للعازب أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط وتسعى بكل قواك الى تحديد موعد يبدو مهما جدا بالنسبة الى استقرارك العاطفي.

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