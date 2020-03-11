تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أمور مهمة

مهنياً:اسبوع جيد داعم عاطفيا وماليا مع وجود الشمس عطارد في الحوت المشتري زحل المريخ وبلوتون في الجدي الترابي الصديق والزهرة في برجك واورانوس وتاثيراته الغامضة على مواليد العشرية الاولى لكن بداية الاسبوع ستكون صعبة قليلا ثلاثة ايام من الضروري ان تكون جاهزا لكل الامور الطارئة تحت تاثير القمر من الاسد المواجه لبرجك بين السبت والاثنين فتشعر بالاجهاد والارهاق وكأنك مقيد بعراقيل وحواجز تظهر في كل الاتجاهات تاجيل تاخير او تضطر الى الغاء سفر او موعد مهم يتعلق بمفاوضات تجارية عليك ان تتجنب المواجهات والخلافات حيث يرصد لك بعض الشائعات والمعارك التي تضطر ان تتصدى لها. ينتقل القمر الى العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحوت وتبدأ اجمل مرحلة مع نوعية وقت مميزة تخدم مصالحك الحظوظ الكبيرة ترافقك تطور مهم يحمل نوع من تغيير ويسهل امورك يتابع الحظ مع دخول القمر الى الميزان يومي الخميس والجمعة فتعيش افضل ايام الاسبوع على كل الاصعدة مهنيا دراسيا اكاديميا ايام منتجة في الدرس في الحياة المهنية والاجتماعية ايام فيها ركض وتعب لكنها ايام فعالة الطاقة الموجودة مختلفة كليا مطلوب منك ان تكون جاهزا كل الامور على بعضها جيدة جدا اسبوع مهم فعال يعطيك كل القوة للاهتمام بالواجبات الجو جيد جدا فقط نظم اولوياتك.

عاطفياً: إنّه أسبوع مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات. مع انتقال كوكب الزهرة الى برجك الذي يحمل لك حدثاً عاطفيا ومفاجأة سعيدة كما يجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية التي تنعش القلب للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج.

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