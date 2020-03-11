لمرضى الجيوب الأنفية.. 14 نصيحة يجب اتباعها في موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل، وفق ما نقلت هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدة المواطنين توخى الحذر في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.

ويعاني مرضى الجيوب الأنفية من الطقس المصاحب للأتربة، حيث يعد السبب الرئيسي لحساسية الأنف الموسمية هو وجود الرياح المحملة بالأتربة التي تؤدي إلى حدوث مضاعفات كثيرة، لذا يجب الالتزام بعدد من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بمضاعفات صحية وفقا لموقع "health line"

- يجب البقاء في المنزل، لأن تعرض المرضى للهواء يمكن أن تسبب لهم ضيق في التنفس.

- الحرص على إغلاق جميع نوافذ وأبوب المنزل، لمنع دخول الأتربة والهواء.

- في حالة الاضطرار للخروج، يجب وضع كمامات تجنبا لاستنشاق الأتربة والهواء الملوث.

- عدم الاحتكاك أو الجلوس بأشخاص مصابين بنزلات البرد.

- استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم، لمنع وصول الأتربة لهم.

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- يجب على المرضى أخذ أدوية الحساسية بانتظام، خاصة هذه الفترة لتفادي حدوث مضاعفات.

- الابتعاد عن أماكن الجلوس التي بها أشخاص مدخنون.

- تجنب وضع الروائح عالية التركيز بكثرة، حيث رائحته تزيد من تهيج الأنف.

- حاول قدر المستطاع الابتعاد عن مسببات الحساسية كالغبار وأماكن تفتح الزهور، وبعض أنواع العطور.

- استخدام محلول الملح لمن يعاني من صعوبة في التنفس كحل وقتي وسريع.

- يفضل شرب الكثير من السوائل وخاصة الماء، وتجنب الخروج في هذه الأجواء المتقلبة قدر المستطاع.

- تجنب التعرض للهواء الساخن، والانتقال مباشرة لتيار هواء بارد.

- يجب على المريض الحرص على استعمال أدوية الحساسية بانتظام خلال هذه الفترة حتى تتجنب حدوث مضاعفات.

- إغلاق نوافذ السيارة وتشغيل فلتر الهواء لتنقية الهواء من الأتربة