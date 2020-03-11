كوب مياه قبل الأكل.. 8 طرق طبيعية للتخلص من الشعور بالجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تتطلب خسارة الوزن مجهودًا كبيرًا، من تمارين طبيعية، وتدريب على قلة تناول الطعام، وتحمل لمعاناة الجوع.

المشقة التي يعانيها الكثيرون تدفع بهم إلى البحث عن أدوية، للحد السريع من الشعور بالجوع، وقمع الشهية، على الرغم من عدم ثبوت فاعلية هذه العقاقير كما أكد موقع ". medicalnewstoday"

وأوضح الموقع الطبي، عدة طرق طبيعية فعالة تساعد في فقدان الشهية، دون مخاطر صحية.

البروتين

يعتبر البروتين والدهون الصحية من أكثر الأطعمة فاعلية للتخلص من الشعور بالجوع، وبقائك فترة طويلة تشعر بالشبع.

البروتينات تتواجد في، اللحوم الخالية من الدهن والبيض والفاصوليا والبازلاء، ومنتجات الصويا، والزبادي اليوناني، ويمكنك الحصول على الدهون الصحية من المكسرات وزيت الأفوكادو والزيتون.

شرب الماء قبل كل وجبة

أوضحت الدراسات الطبية أن شرب كوب كبير من الماء مباشرة قبل تناول الطعام يجعل الشخص يشعر بالشبع، ويقلل من الشعور بالجوع بعد تناول الوجبة، بالإضافة إلى زيادة فقدان الدهون.

الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف ليست سريعة الهضم، ما يعني أن تناول الألياف إلى جانب النظام الغذائي الخاص بك يبقيك لفترة أطول تشعر بالشبع.

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ومصادر الألياف تظهر في الفاصوليا والبقوليات والتفاح والأفوكادو واللوز والخضراوات.

التمرين قبل الوجبة

يساعد التمرين الرياضي قبل الوجبات إلى الحد من الشهية،

الشوكولاتة الداكنة

أثبتت الأبحاث العلمية أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على فقدان الشهية مقارنة بالشوكولاتة الغنية بالحليب.

أكل الزنجبيل

تناول كمية صغيرة من الزنجبيل، يساعد في فقدان الشهية.

سعرات أقل

احرص على تناول الطعام ذات السعرات الحرارية المنخفضة، مثل الخضراوات والحبوب الكاملة، والفواكه والفاصوليا، فهي مفيدة للصحة وتحد من الشراهة للطعام.

الإجهاد

الإجهاد والحزن يتسببان في زيادة الشعور بالجوع، ومارس تمارين التأمل مثل اليوجا سوف يساعدك كثيرًا في التخلص من التوتر.