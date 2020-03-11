بشعر أبيض.. ظهور مرعب لـ سلاف فواخرجي.. ومتابعون: جميلة أوي بردو

شعر أبيض طويل غير منسق، وبشرة باهتة، وحواجب غير منتظمة، هكذا جاء أحدث ظهور للفنانة سلاف فواخرجي، شاركت به جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
اللوك العجوز الذي ظهرت به سلاف هو من كواليس مشاركتها في مسلسل "شارع شيكاغو"، والمقرر عرضه رمضان المقبل.
وكتبت سلاف فوواخرجي في تعليقها على الصورة: "ميرامار، شارع شيكاغو، سولاف فواخرجي"، في إشارة منها للشخصية التي تؤدي دورها خلال أحداث المسلسل.
الصورة تفاعل معها عدد كبير من جمهور ومتابعي سلاف فواخرجري، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "هتبقي مرعبة؟"، و"بجد مختلفة عن العادي"، و"جميلة أوي بردو".
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