عادة ما تشارك الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، صورا ومقاطع فيديو خلال ممارستها الرياضة. ونشرت نرمين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي تؤدي أحد التمارين الصعبة وأظهرت لياقتها البدنية العالية. وتفاعل معها الكثير من متابعيها على مقطع الفيديو: "متهيأ اللي عمل أغنية عود البطل كان يقصدك"، "الله أكبر عليكي"، "عاش يا بطل"، "بطل من يومك". يذكر أن الفنانة نرمين الفقي، شاركت في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل "نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض عبر قناتي‎" mbc" ‎، و"‎ ON E".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نرمين الفقي تؤدي تمارين صعبة بلياقة عالية.. ومتابعون: عود البطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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