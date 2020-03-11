استعادت رشاقتها خلال 5 أشهر.. هازال كايا تخسر الكثير من وزنها بعد الولادة

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شاركت الفنانة التركية هازال كايا صورا لها بعد الولادة بنحو 5 أشهر، وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأطلت هازال كايا بجامبسوت من اللون الأبيض، في أحدث فوتوسيشن لها، وبدت فيه وقد خسرت الكثير من وزنها بعد الولادة.
وكان آخر ظهور لهازال كايا بعد الولادة وهي مكتسبة بعض الوزن وهو عكس المتعارف عليه من رشاقتها المعهودة.
يذكر أن الفنانة هازال كايا أنجبت أول أبنائها قبل 5 أشهر، وكانت قد احتفلت بزواجها من دورسون علي عطاي في عام 2019، هو منتج وممثل وموسيقي ومخرج تركي. تخرج في قسم المسرح بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة.
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