استعادت رشاقتها خلال 5 أشهر.. هازال كايا تخسر الكثير من وزنها بعد الولادة

شاركت الفنانة التركية هازال كايا صورا لها بعد الولادة بنحو 5 أشهر، وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلت هازال كايا بجامبسوت من اللون الأبيض، في أحدث فوتوسيشن لها، وبدت فيه وقد خسرت الكثير من وزنها بعد الولادة.

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وكان آخر ظهور لهازال كايا بعد الولادة وهي مكتسبة بعض الوزن وهو عكس المتعارف عليه من رشاقتها المعهودة.

يذكر أن الفنانة هازال كايا أنجبت أول أبنائها قبل 5 أشهر، وكانت قد احتفلت بزواجها من دورسون علي عطاي في عام 2019، هو منتج وممثل وموسيقي ومخرج تركي. تخرج في قسم المسرح بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة.