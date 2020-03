أجمل تسريحات الستينات للشعر القصير

تسريحات الشعر خلال حقبة الستينات شهدت بداية ثورة مضادة للثقافة، مع وجود معايير إجتماعية في كل مجال، من الموسيقى إلى الأفلام إلى الموضة. تدريجياً تم تغيير تسريحات الشعر، وقد أصبح الشعر تمثيلًا رمزيًا للتغيّر الاجتماعي، حيث اختارت النساء الشعر القصير في معظم الأحيان، مقابل شعر طويل للرجال، وهذا لم يكن مقبولاً قبل تلك الحقبة. يمكن القول إنّ حقبة الستينات كانت العصر الذهبي لتسريحات الشعر القصير على صعيد العالم. أدناه، تسريحات شعر لا تنسى في الستينات.

تسريحات الستينات: The Bombshell

تسريحات الستينات

نجلاء فتحي وميرفيت أمين

صحيح أنّ قصة The Bombshell للشعر الطويل، لكن لا يمكننا أن نذكر حقبة الستينات دون الإشارة إليها لو بصورة. هذه التسريحة تعتمد على إبقاء الشعر على طبيعته مع تكثيف حجمه. نجمات الزمن الجميل اعتمدن هذه القصة كثيراً حينها. وتبدو في الصورة النجمتان نجلاء فتحي وميرفيت أمين.

تسريحات الستينات للشعر القصير: فوندا وجاكي

تسريحة شعر The Hollywood Flipped Bob هي تسريحة جين فوندا التي بسببها أصبحت ترند آنذاك، وهي عبارة عن شعر قصير متموّج. أطلقت النجمة التسريحة عام 1962 واستمرت لفترة طويلة بعد ذلك. بالمقابل، ألهمت السيدة الأولى آنذاك جاكلين كينيدي السيدات بالتوجّه إلى الصالونات لقص شعرهن. القصتان تشابهتا إلى حد بعيد من حيث طول الشعر وتموجّه وحجمه.

تسريحات الستينات للشعر القصير: The pixie cut

تسرحات الستينات

أودري هيبورن وهيلاري سوانك

تسريحة شعر قصير كانت رائجة في الستينات. اعتمدت هذه القصة النجمة أودري هيبورن، مما جعلها أكثر شعبية، ولاقت انتشاراً واسعاً. قصة الشعر هذه لم تختفِ منذ ذلك الوقت، بل استمرت لعدة عقود. ونشاهد في الصورة، بالإضافة إلى أودري هيبورن، هيلاري سوانك بالقصة نفسها خلال حفل جوائز لمجلة فوغ عام 2010.

تسريحات الستينات للشعر القصير: Finger waves

تسريحة تموجات الأصابع كانت موجودة قبل حقبة الستينات حتى. هذه الأمواج المنحوتة تمامًا أنيقة للغاية، لدرجة رأينا كثيرًا من نجمات الصف الأول يعتمدنها في المهرجانات الكبيرة كحفلات السجادة الحمراء والأوسكار وغيرها.

تسريحات الستينات للشعر القصير: The Pageboy Bob

تسريحات الستينات

تسريحة The Pageboy Bob

الشعر القصير كان ترند في حقبة العشرينات، واستمرت الموضة حتى حقبة الأربعينات. فيما أتت حقبة الخمسينات وعادت معها موضة الشعر الطويل. من يومها عاد التركيز إلى الشعر الطويل المنحوت، ولكن حقبة الستينات اخترقتها قصة The Pageboy Bob، والتي سيطرت على تلك الحقبة. القصة شبيهىة بقصة الكاريه القصيرة، والغرة المتوازية الطول والقصيرة أيضاً.

