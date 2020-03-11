أزياء الحوامل عنوانها الأناقة في صيف 2020

تمثل الأناقة عنوان أزياء الحوامل في صيف 2020حيث تتخلى الموضة هذا العام عن القصّات الفضفاضة، وتأتي بقصّات تساير خطوط الجسم، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية مارا ميشيل أن القطع الفوقية مثلاً تتسم هذا الموسم بقصّات على شكل حرف V، أي قصّات تأخذ في الضيق باتجاه الفخذ، بخلاف القصّات على شكل حرف A، التي تأخذ في الاتساع باتجاه الفخذ.

ألوان زاهية ونقوش جذابة

ولا تختلف أزياء الحوامل عن الموضة العادية من حيث الألوان الزاهية والنقوش الجذابة، حيث أنها تتألق أيضاً باللون الأحمر الرائج بقوة هذا الصيف، إلى جانب الأزرق الثلجي والدرجات، التي تمتد بين الأزرق والأخضر. كما تزهو أزياء الحوامل أيضاً بالتقليمات ونقوش الورود والزهور مثل الأزياء العادية، ولكن يراعى أن تختار الحامل النقوش صغيرة الحجم؛ حيث أن النقوش كبيرة الحجم لا تتناسب مع البطن الكبيرة. ومن جانبها، قالت خبيرة الموضة الألمانية كريستينا غوتسن إن أزياء الحوامل تزدان أيضاً بالحليات والتطريزات، كما يشهد الجينز رواجاً كبيراً هذا العام، سواء كبلوزة أو كفستان، بالإضافة إلى الملابس ذات الطابع الشرقي. وبالطبع تتسم أزياء الحوامل بالراحة، حيث أنها تعول على الخامات المرنة، مثل التريكو والجيرسيه.

قطع أساسية

وبدورها، أكدت خبيرة الموضة الألمانية بيرغيت بالك أن المرأة لا تحتاج إلى تغيير خزانة ثيابها بالكامل خلال فترة الحمل، موضحة أنه يكفي اقتناء بعض القطع الأساسية المصنوعة من خامات فائقة الجودة، ألا وهي: فستانان وبلوزتان وبنطلونان يتواءمان مع تغيرات الجسم، مع مراعاة اقتناء ملابس أنيقة للعمل والمناسبات الاحتفالية أيضاً. وتشتمل القطع الأساسية أيضاً على مشد صدر مخصص للحمل؛ حيث أنه يتواءم مع تغيرات حجم الصدر من ناحية، ويكون لطيفاً على البشرة الحساسة من ناحية أخرى. وعند الشراء تنصح غوتسن باختيار الموديلات، التي تتسم بالمرونة وتتمتع بالجودة الفائقة، مؤكدة أنه من الأفضل أن يمتاز البنطلون أو التنورة بوسط عريض ومرن، كي يحيط بالبطن على نحو مريح، ويتواءم مع كبر حجم البطن.

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