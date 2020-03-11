أن الأحذية الرياضية تزهو بألوان الباستيل الحالمة في صيف 2020لتُضفي لمسة أنوثة ورقة على المظهر الرياضي.



واضافه ان الأحذية الرياضية تتألق هذا الصيف بالوردي الرقيق والأصفر الفاتح والسماوي والأخضر النعناعي والمشمشي لتشيع أجواء البهجة وتبعث على التفاؤل.



وأضافت ان المعنية بالموضة والجمال أن الأحذية المزدانة بألوان الباستيل الرومانسية تضفي بشكل عام لمسة حيوية على الإطلالة البيضاء الكاملة، مشيرة إلى أن الأزرق السماوي يتناغم مع الجينز، وكذلك الحال مع الأخضر النعناعي، في حين تبدو الدرجات الشفافة والخوخي رائعة مع الإطلالات البيضاء أو الخضراء أو الزرقاء.

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