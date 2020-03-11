طيور وزهور في بروشات فاتنة لإطلالات 2020

دائماً ما تضيف عناصر الطبيعة إلى أي طلة لمسة من الرومانسية والجمال، لا سيما إذا كانت مستلهمة من زهور وطيور بسطت جمالها في بروشات أنيقة بتصاميم أبرز العلامات الفاخرة.



Chopard

وردة زرقاء مزهوة بأحجار الياقوت الأزرق والألماس الأبيض والأصفر، يتوسطها حجر الأوبال، مما يضاعف من فخامة البروش ورقته في وقت واحد.



CINDY CHAO

من وحي الورد الدمشقي الرائع، استند بروش CINDY CHAO في تصميمه، حيث جاء هذا الإلهام المبهر بعد أن فتنت مصممة المجوهرات الآسيوية سيندي تشاو بماء ورد العطر المستخرج من الوردة الدمشقية. وقد زين البروش بأحجار الياقوت الوردي والبرتقالي والألماس.

MIKIMOTO

من سحر الحدائق الأسطورية في مجموعة Jardin Mystérieux، جاء تصميم بروش MIKIMOTO فاتناً بورود مكسية باللؤلؤ وأحجار الترومالين والياقوت والعقيق والألماس. كما تميز البروش الآخر الذي اخترناه من نفس العلامة، بتصميم يحاكي طير الطاووس مزيناً بالياقوت والزمرد والعقيق والألماس.

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Anna Hu

طائران من طيور العقعق يحلقان معاً في بروش Anna Hu ، يتوهجان بأحجار الياقوت والألماس والتورمالين الأزرق.



Chaumet

من مجموعة Les Ciels de Chaumet، نرى طائرين من الألماس البراق، يعانقان بعضهما بشكل مذهل، وقد تدلت ألماسة صفراء من هذا المشهد الجميل.

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