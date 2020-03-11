حتى لا تصابين بالفيروسات.. لا تستخدمي عينات المكياج في المتاجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يتفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في 110 دول حول العالم، حتى قتل نحو 4027 وأصاب أكثر من 114,533 شخصًا حتى الآن، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، ارتفاع إجمالي الحالات المصابة إلى 59 حالة.

ومع المخاوف الصحية المتزايدة حول العالم، بدأت النساء في الولايات المتحدة الامريكية، المطالبة بالتوقف عن استخدام عينات المكياج في متاجر العلامات التجارية المعروفة، كما أوضح موقع "insider".

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ونشرت عدد كبير من النساء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدوينات للمطالبة بالتوقف عن استخدام عينات المكياج في المتاجر، كإجراء وقائي من الفيروس الجديد.

وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الدكتور جوشوا تسشنر، فإنه يجب أن تتجنب النساء استخدام عينات المكياج تمامًا، موضحًا أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال الرزاز في الهواء، ويعيش لفترات قصيرة من الزمن في البيئات الرطبة مثل أدوات المكياج، ما يزيد نسبة الخطر.

وأوصى طبيب الأمراض الجلدية جوشوا تسشنر، بعدم الملامسة المباشرة مع أي شخص بطريقة وثيقة أو حميمة، مع تنظيف الملابس والمنزل بشكل مستمر، وعدم استخدام أدوات مكياج الغير.