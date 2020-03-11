متوسط راتب الموظف 2 مليون جنيه سنويا.. أعلى أجور 9 شركات في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تساءلت يومًا عن الشركات الأكثر سخاءً، والتي تمنح موظفيها أعلى الرواتب؟

في تقرير نشرته موقع "businessinsider"، كشف عن قائمة الشركات الأعلى دخلًا، ومتوسط الراتب الإجمالي للموظفين سنويًا، وفق قائمة Glassdoor لعام 2019.

- نفيديا

تعتبر نفيديا من أكبر الشركات المهتمة بإنتاج شرائح وألعاب الكمبيوتر، كما أنها ساعدت في عام 1999 باختراعها لجهاز "GPU" ما أدي إلى زيادة سوق ألعاب الكمبيوتر.

وهي من الشركات المعروفة بحصول موظفيها على رواتب عالية، حيث يبلغ متوسط الراتب الإجمالي للفرد 170،068 دولار، سنويًا، بما يعادل 2 مليون و673 ألف جنيه مصري.

- تويتر

يبلغ متوسط راتب الموظف في شركة تويتر التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، 162،852 دولار سنويًا.

- جوجل

"جوجل" من الشركات التي تعطي رواتب عالية لموظفيها، يصل متوسط راتب الشخص 161,254 دولار سنويا.

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- مايكروسوفت

تعتبر من أكبر الشركات إنتاجا للأجهزة وبرامج الكمبيوتر، يبلغ متوسط الراتب في السنة 148،068 دولار.

- فيسبوك

من أكثر الشركات شهرة على مستوي العالم، ويبلغ متوسط راتب الموظف في السنة 152،962 دولار.

- جونيبر نتوركس

يقع المقر الرئيسي لها في كاليفورنيا وتعمل هذه الشركة على تمكين الشركات والموظفين من استخدام برامج الشبكات عالية الأداء.

كما أنها أرباحها السنوية تتراوح ما بين 2- 5 مليارات، لذا فإن رواتب موظفيها مرتفعة، إذ يبلغ راتب الفرد 146،781 دولار سنويا.

- بلاي ستيشن

تعمل في العلامة التجارية لسلسلة أنظمة ألعاب الفيديو للألعاب الترفيهية "بلاي ستيشن"، أكثر من 5000 موظف، يبلغ متوسط إجمالي راتب الموظف 143،229 دولار سنويًا.

- Workday

تساعد هذه الشركة الأشخاص على إمكانية الوصول إلى الموارد، وإدارة رأس المال، يبلغ متوسط راتب الموظف 141,893 دولار سنويًا.

- بي إن بي باريبا

من أفضل الشركات المهتمة بالخدمات المالية، لديها أكثر من 10000 موظف، ويبلغ متوسط الراتب السنوي 140،056 دولار.