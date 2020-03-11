الهالات السوداء... أسبابها وأفضل الكريمات المعالجة لها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - تعتبر مشكلة الهالات السوداء من أكثر المشكلات التي تهدّد نضارة منطقة العينين، خاصة أنها ليس حكراً على سنّ معيّنة. وتظهر هذه المشكلة نتيجة عوامل عدّة، منها عوامل صحّية كنقص بعض الفيتامينات خصوصا الحديد، وفقر الدم، واتباع نظام مأكولات يفتقر إلى عناصر مغذية للجسم، بالإضافة إلى عوامل وراثية.



كما أنها تظهر نتيجة عادات سيئة نمارسها، منها السهر لفترات طويلة من الليل واستخدام الهاتف أو الحاسوب بشكل متواصل... وغيرها.

في ما يأتي أفضل كريمات العيون التي تساعدك في التخلّص من مشكلة الهالات السوداء.



Clinique Even Better Eyes Dark Circle Corrector

Clinique Even Better Eyes Dark Circle Corrector



يحتوي هذا المستحضر من كلينيك على مضادات الأكسدة ومستخلصات نباتية، تساعد في تغذية محيط العينين. كما أن الطرف المعدني البارد المرفق في هذا المستحضر يعمل على تخفيف الانتفخات وتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي لا مشكلة جفاف أو هالات سوداء بعد اليوم!

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TATCHA The Pearl Tinted Eye Illuminating Treatment

TATCHA



يعد هذا المنتج من منتجات المكياج والعناية بالبشرة في الوقت نفسه. يحتوي على الحرير والنياكينيميد وعناصر نباتية، تساعد في تمليس الخطوط الرفيعة وترطيب منطقة تحت العين وتخفيف الانتفاخ. كما يحتوي على مسحوق اللؤلؤ ذات الصبغة البسيطة، مما يساعد على عكس الضوء وإخفاء دوائر العين الداكنة.



Dr. Dennis Gross Skincare Ferulic + Retinol Triple Correction Eye Serum

Dr. Dennis Gross Skincare Ferulic



الريتينول هو أبرز المكوّنات المضادة للشيخوخة، وهذا المصل الحريري يحتوي على الكثير منه. يعمل مشتق فيتامين A على تحفيز إنتاج الكولاجين تحت العينين، مما يجعل الدوائر المظلمة أقل وضوحًا. يأتي بتركيبة المصل-الجيل الخفيفة والتي تتسرّب بسهولة إلى أعماق البشرة لترطّبها بفضل مضادات الأكسدة والمكونات النباتية التي تحتوي عليها.

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Shiseido White Lucent Anti-Dark Circles Eye Cream

Shiseido White Lucent Anti-Dark Circles Eye Cream



يعمل هذا الكريم بشكل كثيف على مستويين: محاربة البقع الداكنة وتحسين الدورة الدموية، وذلك بفضل مزيج من المكوّنات المغذية التي يأتي في مقدّمتها الفيتامين C.

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Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex

Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex



يحتوي هذا المستحضر من إيستيه لودر على فوائد المصل التقليدي الكلاسيكي لكريم العين، يتسلّل بعمق إلى البشرة ويعمل طوال الليل لتلاشي الهالات السوداء وإصلاح الضرر الناجم عن العوامل البيئية الضارة.

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Sisleÿa Eye and Lip Contour Cream

Sisleÿa Eye and Lip Contour Cream



غنيّ بالمستخلصات النباتية التي تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين، وزهر البرتقال الذي يعمل على تخفيف الهالات السوداء، وعرق السوس لتفتيح البشرة. كما يساعد هذا الكريم في تحسين مظهر منطقة العين بشكل كبير مع الاستخدام المتواصل.



La Prairie Skin Caviar Eye Lift

La Prairie Skin Caviar Eye Lift



تركيبة كريمية سائلة، سهلة الامتداد على البشرة وتمتصّها بشكل سريع. يساعد هذا المستحضر من لا بريري على تنعيم الخطوط الرفيعة وحماية منقطة العينين من أعراض الشيخوخة المبكرة ومن ظهور الهالات السوداء التي تهدّد مظهرهما الجذاب.

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