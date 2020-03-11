خلطات مجربة للمعان الشعر

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - لمعان الشعر دليل على صحته، ولهذا تبحث الفتيات عن الوصفات التي تمنحهن خصلات شعر صحية ولامعة، ولهذا اخترنا لكِ مجموعة من الخلطات الطبيعية المجربة للمعان الشعر، اعتمديها للعناية بصحة شعركِ.
ماسك العسل والألوفيرا وزيت الزيتون
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملعقة كبيرة عسل
طريقة تحضير الماسك
تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على أطراف الشعر لمدة 45 دقيقة.
اُشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.
كرري العملية مرتين بالأسبوع.
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ماسك زيت جوز مع زيت الأرجان والأفوكادو
المكونات
- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
- حبة أفوكادو مهروسة
- ملعقة كبيرة زيت الأرجان
اخلطي الأفوكادو مع زيت الأرجان وزيت جوز الهند، وضعيها على شعركِ لمدة 30 دقيقة أو أكثر.
بعد مرور الوقت اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو.
كرري العملية مرة أسبوعيًّا للحصول على شعر ناعم وكثيف.
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ماسك زيت الزيتون والزبادي وفيتامين E
المكونات
- ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو
- كبسولة فيتامين e
طريقة عمل الماسك
ضعي الخليط مع بعضه، بعد فتح الكبسولات، ثم استخدمي فرشاة وابدئي بوضعه على أطراف شعركِ.
اُشطفي بعدها شعركِ بالشامبو الخاص بكِ.
كرري هذه العملية أسبوعيًّا.
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