أفضل 5 عطور بخلاصة الأزهار لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - في ما مضى كانت العطور المؤلفة من خلاصة الأزهار خيار السيّدات الناضجات والمسنّات. إلا أن هذا الاعتقاد لم يعد موجوداً في يومنا هذا خاصة بعدما دخلت في تركيبة هذه الفئة من العطور مكوّنات غنيّة زادت من انتعاش رائحتها وجعلتها الخيار الأول للشابات ولكل الأعمار.



في ما يأتي أفضل 5 عطور بخلاصة الأزهار لتتألقي بها في ربيع 2020:



Love, Don’t Be Shy Eau Fraiche

Love, Don’t Be Shy Eau Fraiche



تمامًا كما يوحي اسمه، يمنحك هذا العطر إطلالة مفعمة بالأنوثة والجرأة. تمّ إطلاقه في العام 2007 ثم أُعيد تقديمه بتركيبة متجدّدة في العام 2019.

يتألف العطر من خلاصة البيتي غران والصفير والياسمين والفريزيا والفاوانيا، فيما ترتكز في قاعدته روائح المسك الأبيض وزهر البرتقال.

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Si Fiori By Giorgio Armani

Si Fiori By Giorgio Armani



استوحت علامة جورجيو أرماني هذا العطر الذي أطلقت عام 2019 من شخصية المرأة الواثقة من نفسها والتي لا تخشى التحدّيات.

يتألف من خلاصة الماندرين الأخضر والكشمش الأسود والورد والبتشولي والبلوط والنيرولي، وترتكز في قاعدته روائح الفانيليا والحمضيات والفواكه والمسك والورد.

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Salty Flower by Viktor & Rolf

Salty Flower by Viktor & Rolf



هو عطر للرجال والنساء من Viktor & Rolf، أطلقته العلامة عام 2018 مع مكوّنات عليا من كريستال ملح البحر وزهر البرتقال المطلق وزيت البرغاموت. أما مكوّنات العطر الأساسية فهي مسك الروم، ياسمين الياسمين، وفرانجيباني، وتفوح من قاعدته روائح الطحالب والأزهار البيضاء والحمضيات والعنبر.

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Jo Malone Red Roses

Jo Malone Red Roses



يعتبر هذا العطر من أشهر إبداعات دار جو مالون المشهورة بعطورها الزهرية الفريدة. يتألف من روائح النعناع والليمون والوردة البلغارية والأوراق البنفسجية. بالإضافة إلى خلاصة شمع العسل والورد والحمضيات.



Shiseido Ever Bloom

Shiseido Ever Bloom



تم إطلاق Ever Bloom في عام 2015 وهو عطر مستوحى من صورة الكاميليا بالأسود والأبيض التي التقطها شينزو فوكوهارا في عام 1940.

يتألف العطر من المكونات العليا لزيت الورد البلغاري، والياسمين، واللوتس بينما تتكون مكوناته الوسطى من زهر البرتقال التونسي والغردينيا، وترتكز في قاعدته نفحات خشب المسك وخشب الهينوكي.

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