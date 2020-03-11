وصفات من زبدة الشيا لشعر ناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - لا يختلف اثنان على فوائد زبدة الشيا في معالجة مشكلات جمالية كثيرة لا سيّما في ما يتعلّق بصحّة الشعر ونضارته. فهي غنيّة بالمكوّنات والفيتامينات والزيوت التي يحتاج إليها الشعر ليبقى قوياً ومفعماً بالحيوية، ويحافظ على مظهره اللامعة وملمسه الحريري.



في ما يأتي، أبرز فوائد زبدة الشيا للشعر بشكل عام وبعض الوصفات التي يمكنك اعتمادها إذا كنت تعانين من مشكلة جفاف الشعر وتقصّفه.



فوائد زبدة الشيا للشعر

فوائد زبدة الشيا للشعر



منع تساقط الشعر، إذ تحتوي زبدة الشيا على نسبة عالية من الأحماض الدهنيّة التي تساعد في ترطيب الشعر من جذوره وتغذية فروة الرأس، ما يساعد في حمايته من الجفاف والتقصّف وبالتالي تعرّضه لمشكلة التساقط.



تحتوي زبدة الشيا على عناصر مضادة للأكسدة تحمي فروة الرأس من الالتهابات التي قد تصيبها نتيجة عوامل عدة، كمشكلة الحكّة والصدفية والقشرة... وغيرها. كما تساعد في تنشيط الدورة الدموية ونموّ الشعر بشكل كثيف.



بفضل احتوائها على كميّة عالية من الفيتامين A وE تستخدم زبدة الشيا كبلسم للشعر الجاف، فتعيد إليه النضارة وتمنحه ملمساً حريرياً ناعماً طوال الوقت، من دون أن تترك أي آثار للدهون عليه.

تابعي المزيد: زيت اللوز أفضل علاج للشعر وفروة الرأس

Advertisements



وصفات من زبدة الشيا للشعر الجاف



ماسك زبدة الشيا وزيت جوز الهند

ماسك زبدة الشيا وزيت جوز الهند



المكوّنات:

ملعقتان من زبدة الشيا

ملعقتان من زيت جوز الهند

ملعقتان من زيت الأرغان



طريقة التحضير:

ذوّبي زبدة الشيا على حرارة الماء الساخنة

أضيفي باقي المكوّنات واخلطيها جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على شعر نظيف ورطب واتركيه لمدة ساعة كاملة

اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة

كرّري العملية مرة في الأسبوع أو حسب حاجة الشعر للترطيب

تابعي المزيد: أفضل ماسك طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر



ماسك زبدة الشيا والعسل

جربي ماسك زبدة الشيا والعسل



المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

بضع قطرات من زيت اللافندر



طريقة التحضير:

ذوّبي زبدة الشيا على حرارة الماء الساخنة

أضيفي إليها العسل وزيت اللافندر وامزجي المكوّنات جيداً

وزّعي المزيج على فروة الرأس أولاً ودلّكيها لمدة 5 دقائق

مشّطي شعرك لتوزّعي المزيج على كامل الخصلات وصولاً إلى الأطراف

اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العمليّة مرة في الأسبوع

تابعي المزيد: تسريحات الستينات للشعر القصير