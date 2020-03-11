استوحي فساتين مناسباتك من الفنانة ميرنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - تبحث كل سيدة عن فساتين سهرة مناسبة للون بشرتها وقوامها؛ لتبدو مميزة بإطلالتها وأناقتها في حضور المناسبات الخاصة، وتأنقت الفنانة ميرنا بالعديد من الإطلالات المذهلة إليك أبرزها.

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فساتين مزينة بلمعة لإطلالة ساحرة

ميرنا بفستان أسود طويل بأكمام طويلة

لفساتين مميزة بموديلات مختلفة أنيقة مزينة ببعض الخرز والفصوص اللامعة، تأنقت ميرنا بفستان جريء مصمَّم بفتحة جانبية وتكسوه الفصوص الفضية، واختارت فستانًا أسودَ طويلاً بأكمام طويلة، مزينًا من الياقة وأطراف الأكمام بفصوص فضية، وتزينت بفستان طويل محتشم تكسوه اللمعة، وتميزت بفستان فوشيا محتشم مصمم بقصة ناعمة في الخصر وتكسوه الفصوص الفضية من الأعلى.

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تصاميم لفساتين مذهلة بالريش من ميرنا

ميرنا بفستان مزين بالريش

لمن تبحث عن إطلالة مميزة نرشح لكِ اختيارَ فستان مزين بالريش؛ فهي صيحة رائجة وتضيف لمسة مبهرة لإطلالتك، كفستان أسود طويل مزين بفتحة جانبية وأكمام مكشوفة الكتف يكسوها الريش الأبيض من ميرنا، أو فستان زهري طويل مصمم بإكسسوار فضي للخصر ويكسوه الريش الزهري من الأعلى.

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فساتين بألوان لافتة من ميرنا

ميرنا بفستان سماوي ناعم

أطلَّت ميرنا بالعديد من الفساتين الملونة بألوان لافتة لإطلالات مفعمة بالحياة، منها فستان سماوي ناعم مصمَّم بطبقات وقصة واسعة الأكمام، وآخر منفوش باللون الأحمر مصمم بفتحة جانبية وقصة مذهلة من الأعلى، كما ارتدَتْ فستانًا أصفر بطبقات ومزينًا بنقاط دائرية بيضاء، وتجملت بفستان من الحرير الأصفر مصمم بأكمام واسعة.

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