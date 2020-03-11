ما رأيك بإطلالات نانسي عجرم في ذا فويس كيدز الموسم الثالث؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - انتهى منذ أيام عرض الموسم الثالث البرنامج التلفزيوني، الأكثر شهرة في الوطن العربي، ذا فويس كيدز The Voice Kids والذي شاهدنا فيه نانسي عجرم في إطلالات متنوعة ومختلفة، منذ حلقات تجارب الأداء، وصولاً إلى الحلقات المباشرة، وقد اعتمدت النمط الشبابي والأسلوب الحيوي والكاجوال نوعاً ما؛ بسبب طبيعة البرنامج، وابتعدت عن النمط المترف والرسمي، فما رأيك بإطلالات نانسي عجرم في الموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز؟
إطلالة من ديور اعتمدتها نانسي عجرم في حلقات تجارب الأداء:
شاهدنا نانسي عجرم طيلة حلقات تجارب الأداء في برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids في موسمه الثالث، وقد اختارت إطلالة أنيقة وعصرية من ديور Dior، كانت عبارة عن "بلاي سوت" playsuit من الجلد باللون الأسود، زيّنت خصره بحزام رفيع، واعتمدت من تحته قميصًا ناعمًا من الشيفون، وقد ناسبها هذا اللوك من ناحية التصميم واللون أيضاَ.
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نانسي عجرم في لوك شبابي في البنطلون الجلد:
نسقت نانسي عجرم لإحدى الحلقات إطلالة عصرية وشبابية، مستوحاة من نجوم الروك أند رول، وقد اختارت فيها بنطلون جلد سكيني باللون الأسود، مزينًا بالسحابات المعدنية، وقد نسقت معه "توب" من الترتر البراق باللون الفضي، وحذاء كاحل أسود بكعب عالٍ.
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لوك أنيق تألقت به نانسي عجرم في إحدى الحلقات:
إطلالة مسائية أنيقة، لكنها عصرية في الوقت ذاته، اعتمدتها نانسي عجرم في تصوير إحدى الحلقات المباشرة، وقد اختارت فيها بنطلونًا رسميًا أسود بخصر عالٍ، نسقت معه "توب" من دون أكمام، بقصة الكورسيه من الترتر البراق باللون الذهبي، وأكملت اللوك بحذاء أسود كلاسيكي بكعب عالٍ، ومجوهرات ذهبية ناعمة.
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فستان قصير براق تألقت به نانسي عجرم في الحلقة الأخيرة:
تألقت نانسي عجرم في الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids، الموسم الثالث، في إطلالة لافتة جمعت بين الأنوثة والعصرية، وكانت عبارة عن فستان قصير باللون الأبيض مرصع بأحجار براقة، قصته ناعمة، حيث إن ياقته مفتوحة على شكل حرف V وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.
إطلالات مميزة ولافتة، اعتمدتها نانسي عجرم لتصوير حلقات برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids الموسم الثالث، شاهدي الصور، واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.
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