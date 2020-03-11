موديلات فساتين سهرة براقة بحسب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 ، أدرجت دور الأزياء العالمية باقة واسعة من فساتين السهرة البراقة لا سيما المزدانة بالترتر اللامع .

"الخليج 365" جمعت لكِ 13 فستان وتعرفك إلى نصائح تساعدك في اختيار الموديل الذي يناسب شكل جسمك.

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فساتين براقة للقصيرات موضة ربيع 2020



BRANDON MAXWELL









استحوذت فساتين السهرة القصيرة التي تعلو الركبة على إهتمام المصممين حيث قدمت ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell فستان فضي بنصف أكمام أعاد إلى أذهاننا صيحة السبعينات، تمسكي بهذه الموديلات اذا كنتش قصيرة القامة ونسقيها مع أحذية بمقدمة مدببة لتبرزي طول قامتك، أيضًا ننصحك بتبني موضة الفساتين المزينة بشق أمامي من توقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji.





فساتين سهرة للنحيفات موضة الموس

تهادت عارضات أشهر الماركات بتشكيلة خلابة من فساتين السهرة المؤلفة من طبقات، أحببنا الفستان الذي مزج بين اللونين الفضي والذهبي لدي نعيم خان Naeem Khan والذي تميز بالياقة الملتفة حول العنق Halter top، اعتمديه لتظهري بحجم أكبر.

فساتين تخفي البطن البارز موضة 2020



ELISABETTA FRANCHI





تعتبر فساتين السهرة المصممة بقصة الـ Wrap من أبرز إتجاهات الموضة العالمية، تألقت عارضات ماركة إليزابيتا فرانشي Elisabetta Franchi بفساتين شديدة الفخامة مصممة على طراز المعطف الشتوي الطويل، نرشح هذا التصميم للواتي يعانين من مشكلة بروز البطن حيث تساعد هذه القصة في إخفاء ترهلات الخصر، كما يمكنك اللجوء إلى الفساتين الواسعة المستوحاة من ستايل القفطان من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta.





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فساتين للقوام الكمثري موضة ربيع 2020

سادت صيحة الفساتين المصممة بتنانير واسعة منصات عروض ربيع 2020، قدمت ماركة روشاس Rochas موديلات بأطوال وقصات منوعة وجميعها تناسب صاحبات القوام على شكل الكمثرى اللواتي يبحثن عن قطع تخفي القسم السفلي الممتلئ من القامة لا سيما منطقة الأفخاذ.











فساتين للقوام التفاحة آخر موضة





ELISABETTA FRANCHI







سجلت فساتين السهرة المصممة بياقة V Neck على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 وتناسب صاحبات القوام التفاحة، اعتمديها لتنحف الصدر ولتطيل منطقة الرقبة، شاهدي الموديلات الموقعة من تاداشي شوجي Tadashi Shoji وبادجلي ميشكا Badgley Mischka.

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موديلات فساتين خطوبة براقة 2020