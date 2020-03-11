كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - تعتبر الأحذية بطول الكاحل الأكثر الأحذية شعبية لهذا الموسم. ولأن بنطال الجينز من أهم الأساسيات لا تستطيع أي سيدة الاستغناء عنها، اليك بخمس إطلالات متنوعة لكيفية تنسيق بوت الكاحل مع أشكال مختلفة لسراويل الجينز على وجه التحديد للمحجبات اللواتي يسعين الى اختيار لوكات عصرية على الموضة ذات ستايل شبابي وأنيق في آن.



تنسيق الحذاء بطول الكاحل مع الجينز كمحجبة





1- سروال الجينز القصير مع أحذية بطول الكاحل: إن اختيار البنطال الذي يصل إلى حد الكاحل يضفي لمسة جديدة على الشكل المعتاد للأحذية ذات الساق العالية. تمكّنك هذه الإطلالة من اعتماد بنطال مريح ذو قصة عريضة. الحذاء بطول الكاحل ذو الستايل العسكري هو الأمثل مع هذا اللوك.



2- ثني أطراف بنطال الجينز: إذا كنت تعتمدين سروال طويل، جربي ثني أطرافه بشكل يظهر خارجياً للحد المناسب لطولك. تعد هذه الطريقة جيدة مع السراويل الضيقة حيث تتأكدين من عدم ظهور تلك الطيات. السترات الطويلة الناعمة مثالية مع هذا اللوك والأحذية ذات الكعوب العريضة.



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3- بنطال الجينز ذو الأطراف الممزقة: أحضري مقص وقومي بتمزيق أطراف بنطالك الجينز إلى الطول الذي يريحك والذي يسمح فيه كونك محجبة. تستطيعين مع هذا الستايل تنسيق السراويل العريضة أو الضيقة مع أحذية بوت الكاحل ذات الطابع الكاجوال.

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تنسيق الحذاء بطول الكاحل مع الجينز كمحجبة



4- إطلالة المونوكروم: إذا كنت تبحثين عن مظهر أكثر طولاً لساقيك، جربي اختيار بوت كاحل بنفس لون البنطال. تعد هذه الطريقة هي الأمثل لإضافة لمسة رشاقة وطول على طلتك بالأخص إذا نسقتي معها بوت بكعب عال وهي مثالية للخروجات الليلة واللوكات الرصينة.





5- السراويل المزودة بسحابات على الأطراف: مارأيك باعتماد بنطال ذو سحابات على الأطراف مع أحذية بوت الكاحل هذا الربيع؟ يمكنك أيضاً بدلاً من إغلاق السحابات تركها مفتوحة لتتحرك بحرية فوق الحذاء. تعد هذه الطلة غاية بالتمرد والجرأة للمحجبات.

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