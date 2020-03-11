بالفيديو .. دنيا بطمة حامل في شهرها الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - كشف برنامج "هاشتاغ بيناتنا"، الذي يبث على قناة "ميدي آن تي في"، ضمن إحدى فقراته أن الفنانة المغربية دنيا بطمة حامل في الشهر الرابع، وهو الخبر الذي أكده أحد مقدمي البرنامج.







في قلب ورطة أخرى



في سياق آخر ،كشفت تقارير إخبارية أن مديرة شركة مختصة في تصميم الأزياء وتنظيم التظاهرات والحفلات، اتهمت الفنانة دنيا بطمة بعدم الالتزام هي وزوجها محمد الترك ما تسبب لها في خسائر مادية وصلت إلى حوالي 100 ألف درهم.



بداية المشكل



المشكل بدأ شهر أكتوبر الماضي من سنة 2019، بعدما اتفقت صاحبة الشركة مع دنيا بطمة على المشاركة في إحدى التظاهرات الخاصة بـ"القفطان" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث ادعت أنها سلمت لدنيا بطمة مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولی، قبل إتمام كامل المبلغ بعد نهاية التظاهرة.

وزادت المتضررة، أن السلطات الفرنسية قررت تأجيل الحفل بسبب الاحتجاجات التي كانت تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، حيث أعادت متعهدة الحفلات التواصل مع دنيا وزوجها الذي يشتغل كمدير أعمال لها بغية نقل الحفل من باريس إلى طنجة، وبالفعل تضيف المتحدثة اتفق الطرفان على تحديد تاريخ 28 مارس الجاري موعدا للحفل قبل أن تفاجأ المتعهدة ب"تماطل" وصعوبة بالغة في التواصل عبر الهاتف مع دنیا وزوجها. اضطرت بعدها إلى تقديم شكوى لوكيل الملك بخصوص ما حصل لها وجبر ضررها.



جديد فني



من جهة أخرى تستعد الفنانة دنيا بطمة لتصوير كليب جديد تحت إدارة المخرج حسن الكورفتي، إلا أنها لم تعلن عن الأغنية التي ستقوم بتصويرها، ولكن على الأرجح ستطرح أغنية من بين أغنيتين قامت بتسجيلهما مؤخراً، وهما أغنية باللهجة العراقية والتي أكد مقدم البرنامج أنها ستكون رائعة وأخرى باللهجة المغربية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"