أجمل فساتين سواريه محتشمة تناسب المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - ربيع 2020 بدأ يدق الأبواب، ويبدو أن هذا الموسم سيبدو حافلًا بالألوان المبهجة والمختلفة، لاسيّما مع موضة الفساتين الأنثوية، التي شاهدنا الكثير منها بأسابيع الموضة العالمية لربيع 2020، تحديدًا تلك التصاميم المحتشمة التي تناسب الصبايا المحجبات.

وسوف نعرض لكِ مجموعة فساتين محتشمة تناسب المحجبات للمناسبات السواريه من أشهر بيوت الأزياء العالمية؛ لتختاري منها ما يناسبكِ.





الفساتين اللامعة المستوحاة من ألوان البحر

الفساتين اللامعة مستوحاة من ألوان البحر



أبدعت دار Celia Kritharioti بالأزياء الراقية واختيار ألوان مبهجة للربيع القادم، اخترنا لكِ منها هذا الموديل بألوان البحر، مع لمسة لامعة تناسب أجواء المساء، مناسب أكثر للصبايا النحيفات وصاحبات الوزن المتوسط، مع قصّة الـA Line، التي تخفي عيوب الأرداف قليلًا، نسقيها مع صندل مفتوح لامع، أو ألوان النود للمسة هادئة.

تابعي المزيد: فساتين سواريه للقصيرات المحجبات



الفساتين الشيفون المكسرة للمسة كلاسيكية

الفساتين الشيفون المكسرة للمسة كلاسيكية





أما Christian Dior كريستيان ديور، فقد اعتمدت على أسلوب أكثر بساطة؛ باختيار الفساتين ذات اللون الواحد، كهذا الفستان الأبيض من الشيفون المكسر، مع حزام الخصر، وتصميم الـ Wrap، الذي يمنحكِ إطلالة أكثر رشاقة.

تابعي المزيد: أجمل فساتين محجبات موضة 2020 من أسبوع نيويورك



الفساتين الميدي الطويلة مع تطريز الريش

الفساتين الميدي الطويلة مع تطريز الريش





برزت موضة الستينات بمجموعة Ralph & Russo رالف آند روسو بقوة، كاختيار الفساتين الميدي الطويلة، مع تفاصيل تطريزات الريش، خاصة على الأكمام، وهي أحد الأفكار التي كانت تميز فساتين نجمات الزمن الجميل بهذا الوقت.

من الممكن أن تعتمدي هذا الموديل، مع الحجاب الأبيض، أو مع ألوان النود الروز الفاتحة، وكعب عالي مدبب بنفس درجات النود، لتحافظي على الستايل المخملي.

تابعي المزيد: أجمل فساتين كم طويل للمحجبات من وحي النجمات العربيات

Advertisements



الفستان الطويل الأسود لإطلالة بسيطة

الفستان الطويل الأسود لإطلالة بسيطة

برزت موضة الستينات بمجموعة Ralph & Russo رالف آند روسو بقوة؛ كاختيار الفساتين الميدي الطويلة، مع تفاصيل تطريزات الريش، خاصة على الأكمام، وهي إحدى الأفكار التي كانت تميز فساتين نجمات الزمن الجميل بهذا الوقت.

من الممكن أن تعتمدي هذا الموديل، مع الحجاب الأبيض، أو مع ألوان النود الروز الفاتحة، وكعب عالٍ مدبب بنفس درجات النود؛ لتحافظي على الستايل المخملي.

تابعي المزيد: فساتين سهرة للمحجبات موضة 2020 من وحي الفاشينيستا

شاهدي الفيديو :