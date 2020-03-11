قفاطين وجلابيات موضة 2020 من أسبوع باريس بحسب الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - لا تزال دور الأزياء العالمية تنهل من الثقافة الشرقية حيث حرصت أبرز الأسماء في عالم صناعة الموضة على تقديم باقة منوعة من القفاطين والجلابيات العربية وذلك ضمن عروض أسبوع باريس للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 - 2021.
تعرفي عن كثب على آخر التصاميم واختاري منها ما يعزز أناقتك الشرقية ويجمل قامتك بإخفاء عيوبها.
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جلابيات مطرزة موضة 2020 من أسبوع باريس
من الواضح أن الحضارة المصرية القديمة كانت مصدر وحي لأشهر المصممين بعدما كانت نجمة عرض الكوتور الأخير للبناني زهير مراد، قدمت ماركة آندرو جن Andrew Gn مجموعة فريدة ضمت قفاطين بتطريزات فخمة تناسب المساء، اختاري الموديل المزين بتطريز على شكل الشمس الكبيرة حول الصدر في حال كانت نحافتك تتركز في القسم العلوي من قامتك، اذا كنتِ ترغبين في اطلالة تزيد من عرض أكتافك الكنزة فننصحك بالقفطان المطرز حول الأكتاف من توقيع كلوي Chloe.
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قفاطين مطبعة موضة خريف 2020
وجدت القفاطين المزينة بالطبعات طريقها إلى منصات عروض أسبوع باريس للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 – 2021، خطفت عارضات آندرو جن Andrew Gn الأنظار حيث تألقن بقفاطين تميزت بالألوان الفرحة والمتناغمة أتت بأطوال متوسطة مع تطريز يزين الياقة العالية، تناسب هذه الموديلات النحيفات حيث ستكسبهن حجم أكبر ومدى أعرض، نفس الشئ ينطبق على القفاطين المطبعة بنقوشات الحيوانات من مجموعة سيلين Celine.
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قفاطين وجلابيات أحادية اللون من أسبوع الموضة
قدمت كبريات الدور العالمية تصاميم راقية من القفاطين والجلابيات أحادية اللون لا سيما تلك التي ارتكزت على الأسود الراقي، طالعي التصاميم الفضفاضة التي رصدناها لدى روشاس Rochas وستيلا مكارتني Stella McCartney وإيلي صعب Elie Saab، تمسكي بهذا النمط في حال كنتِ ممتلئة الجسم حيث سيساعد اللون الأسود في تنحيف المناطق المكتنزة.
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