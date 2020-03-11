أقراط سوليتير ترند لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - أقراط سوليتير الماسية هي عنصر أساسي كلاسيكي في أيّة مجموعة مجوهرات: فالماس عنوان للأناقة والرّقي والندرة، ولا شيء يسحر اللحظات الخاصة تماماً مثل الماس، وأقراط سوليتير الماسية الأنيقة والخالدة ستجعل الهدية المثالية لأي مناسبة.

تجدر الإشارة إلى أنّه تتوفر أقراط سوليتير المرصّعة بالألماس في الذهب الأبيض والذهب الأصفر والذهب الوردي والبلاتين. إخترنا لكِ أحدث وأجمل تصاميم وموديلات الأقراط من اهم الماركات العلمية:

أقراط سوليتير الكلاسيكية

أقراط كارتييه



أقراط سوليتير الكلاسيكية هي ترند كل عام وهي أفضل إختيار يناسب كل المناسبات والأوقات. هناك عدّة موديلات لأقراط سوليتير الكلاسيكية منها المقطّع والموصول، ولكنها كلّها عالية الجودة ذات قيمة جمالية لا تنضب. ببساطة، هذا النوع هو القاعدة الأساسية "لإعدادات ترصيع الألماس"...أيّ أصول الأقراط التي قد تتضمّن الأحجار الكريمة، وبعدّة أشكال وأحجام.

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أقراط سوليتير بالشكل البيضاوي

أقراط شانيل

تزداد شعبية الماس بشكل كبير في هذا الوقت). ضمن فئة الماس الأبيض، نشهد اتجاهًا نحو أشكال الماس فريدة عام 2020. لقد كان الماس المستدير الشكل الأكثر شعبية للماس منذ عقود، ولكن منذ السنوات القليلة الماضية يتعرّض لمنافسة قوية، إذ أصبحت النساء تفضّلن ألماس بأشكال هندسية مختلفة؛ وهناك شكل واحد من الماسات الفاخرة يتفوّق في المنافسة على شكل الماس الأكثر شهرة في عام 2020: الماس على شكل بيضاوي. يُعد الماس على شكل بيضاوي حاليًا أكثر أشكال الماس الفاخرة شيوعًا بين عامي 2019 و 2020 (بين الأزرار، والأقراط وخواتم الخطبة وخواتم الماس المقلدة وقلائد قلادة الماس وجميع الأنواع الأخرى من المجوهرات الراقية)، وذلك بفضل مظهرها الفريد من نوعه والصالح لكل زمان.

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أقراط سوليتير بالشكل الدائري

أقراط تيفاني

هذه هي الأقراط المفضلة للكثيرين بسبب تركيبتها وموديلاتها: الماس المستدير، المقطّع والأكثر تقليدية من بين جميع الأنماط والذي يحافظ على ندرته وجودته العالية. هذا النوع من الأقراط يّطلق عليه لقب "التاج". هذه الأقراط لطالما تحافظ على قيمتها وجاذبيتها البصرية الرائعة. أقراط سوليتير بالشكل الدائري بالنسبة لصائغي المجوهرات لا تشوبها شائبة. يتم طلاؤها بالذهب الأبيض عيار 14 قيراطًا، لمنع الظلال الطبيعية للماس التي تكون بلا لون.

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أقراط سوليتير "الأميرية "

أقراط شوبارد

تتميّز أقراط سوليتير الأميرية بالأحجام التي تتخذها، حيث يتم تقطيعها بطريقة تشبه ستايل الأميرات. إنطلقت هذه التصاميم من فرنسا، وهذا ما يجعلها مثالية للعروس خاصة مع وضع التاج الترند في 2020. أقراط سوليتير الأميرية مصنوعة من الذهب عيار 14 قيراطًا، ومزيج الألوان الذي يحتويه يجعل التأثير اللامع هادئًا وخافتًا.. هذه ماسات مصنّفة بدرجة عالية جدًا، فهي خيارات ممتازة لأي سيدة ترغب في وضع أقراط ذات قيمة ملكية.

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