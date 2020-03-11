ساعات باللون الأسود لأفخم إطلالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 مارس 2020 05:35 مساءً - حافظت الساعات منذ القدم على مكانتها الكبيرة في قلوب السيدات اللواتي يرغبن دائماً بالحصول على إطلالة فخمة وفاخرة تلفت جميع الأنظار إليهن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإطلالة الكلاسيكية والرسميّة.

ولكن لا يجب حصر الساعات بالإطلالة الرسمية فحسب أو الكاجوال، بل يجب اقتناء أكثر من ساعة تتناسب مع جميع الإطلالات مهما كانت، ولكي تختاري ما يناسب إطلالاتك وأنت مطمئنة، ننصحك بإختيار الساعة السوداء التي يمكن أن تتناسب مع جميع ألوان الملابس ومختلف المناسبات.

وقد قدمت العديد من دور الساعات الفخمة، ساعات باللون الأسود تنوعت بتصاميمها لتناسب مختلف الأذواق.



ساعات باللون الأسود تناسب الإطلالة الكاجوال

ساعة تناسب الإطلالة الكاجوال من Concord



أصبحت الساعة اليوم من القطع الضرورية والأساسية في الإطلالة الكاجوال، حيث نرى العديد من السيدات يرتدين الساعة في مختلف الأوقات ومع جميع الإطلالات.

ولكي تشعري بالراحة وتتأكدي بأن الساعة تناسب الملابس، اختاري هذه الساعة الأنيقة من كونكورد Concord التي جاءت بتصميم حلقات متداخلة، وبرز اللون الذهبي كلون إضافي مميز مع اللون الأسود في حين جاءت العقارب والأرقام باللون الذهبي.

أما قوتشي Gucci فقد قدمت ساعة مصنوعة من أفخم أنواع الجلد، جاءت مزينة بنقشة الأفعى، التي بدأت من السوار وحتى ميناء الساعة.



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ساعات باللون الأسود تناسب الإطلالة الكلاسيكية

ساعة باللون الأسود بتصميم أنيق من Chopard



الكثير من السيدات يعتقدن أن الساعات لا تناسب الإطلالة الكلاسيكية على اعتبار أنها من القطع التي يمكن تنسيقها بسهولة مع الإطلالة الكاجوال، لكن هذا الأمر غير صحيح إذ بإمكانك اقتناء ساعة تناسب الإطلالة الكلاسيكية وتضفي عليها أناقة إضافية.

وقد لفتتنا الساعة من شوبارد Chopard التي جاءت مصنوعة من الجلد الأسود الفاخر في حين برز اللون الفضي في ميناء الساعة مع عدد من أحجار الألماس الفاخر.

وكذلك Louis Erard الذي قدم ساعة باللون الأسود مصنوعة من الجلد، جاء أيضاً الميناء باللون الفضي الأنيق في حين جاء أمام كل رقم حبّة من الماس.



ساعات باللون الأسود مرصعة

ساعة من الجلد الأسود مرصعة من Hermès



لطالما اقترن اللون الأسود مع الترصيع وخاصة عندما نتحدث عن الترصيع بأحجار الماس الفاخرة والأنيقة.

وهذا ما رصدناه في الساعة المميزة من هيرميس Hermès التي جاءت مصنوعة من الجلد الأسود، في حين رُصع الميناء ذو الشكل الهندسي بأحجار الماس بشكل كامل.

أما GC فقد دمجت اللون الأسود مع اللون الذهبي بشكل لافت وأنيق، في حين جاء الميناء مرصع بأحجار الماس ذات الحجم الصغير.

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