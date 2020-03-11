"طعمه حلو وبيحافظ على الصحة".. فوائد تناول العنب

يتميز العنب بمذاق مميز وشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بين كل الفئات العمرية، دون أن ينتبه أحد إلى أن له فوائد صحية متعددة.

وفيما يلي أبرز فوائد تناول فاكهة العنب للصحة، بحسب ما ذكره موقع organic facts الطبي:

-يساهم في ضبط مستويات الكولسترول في الجسم ويساهم في زيادة صحة الشرايين والقلب، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ـ يحمي من فقر الدم، ويساعد على علاجه، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

Advertisements

ـ تساعد الأحماض التي يحويها العنب في تعزيز صحة الفم والأسنان.

ـ يقى من الإصابة الإمساك.

ـ يساعد على الوقاية من السرطانات بفضل محتواه من البوليفنولات، كما تساهم مضادات الأكسدة التي يحويها العنب في تعزيز مناعة الجسم.