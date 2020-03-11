"إجراءات منزلية وأطعمة معينة".. 25 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

يشهد الطقس في مصر على مدار الثلاثة أيام المقبلة، الخميس، والجمعة والسبت، تقلبات كبيرة، من برق ورعد وأمطار غزيرة مصحوبة بالرياح بحسب الأرصاد الجوية، وطلبت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء من المواطنين عدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس 2020.

ويستعرض التقرير التالي 25 نصيحة بحسب ما قدمه قدم موقع "EverydayHealth"، لمواجهة تقلبات الطقس، يجب اتباعها على مدار الأيام المقبلة لتمر بسلام.

إجراءات داخل المنزل

1- إذا كانت هناك أتربة، وأمطار يجب الحرص على غلق جميع النوافذ.

2- يجب الحرص على غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، أو استخدام معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.

3- زيادة روتين التنظيف المنزلي، المسح باستمرار أي أسطح واستخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها.

4- يجب غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل، للأطفال وأفراد المنزل بماء مباشر من الصنبور، كما يفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة.

5- تناول ملعقة من عسل النحل.

6- غسل اليدين بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيروس.

نصائح الأرصاد

في حالة الخروج من المنزل للضرورة القصوى، قدمت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح أبرزها:

7 - الالتزام بالتواجد داخل المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

8 - التأكد من سلامة مساحات السيارات قبل الخروج.

9 - الابتعاد عن لوحات الإعلانات وأعمدة الإنارة وتجنب ركن السيارات بجانبها خلال موجة الطقس السيئ.

10 - التمهل في القيادة خاصة على الطرق السريعة، والأماكن الممطرة.

11- تجنب تخفيف الملابس.

12- مراجعة النشرات الجوية باستمرار خاصة قبل الخروج من المنزل.

13- التأكد من سلامة السفر والملاحة.

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نصائح لقضاء ويك إند سعيد

قدم موقع "جوود هاوس"، عدد من النصائح إذا كنت مضطرا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنزل أبرزها التالي:

14 - اكسري الملل بطبخ الأطعمة المفضلة لزوجك وأسرتك، وافعلي ذلك بطريقة جديدة، وأساليب صحية.

15- اجعلي خروجتك في البيت، وذلك بالحرص على أن يسود مناخ أسري هادئ، وتجهيز الفيلم المفضل والتسالي.

16- استعادة الذكريات تضيف وقتا ممتعا على اليوم، واسترجاع أجمل اللحظات والذكريات التي جمعتك بزوجك، فهذا ينشط الذاكرة دائما، كما أنه قد يجدد عواطفكما وبالتالي تعود السعادة.

نصائح غذائية في الطقس المتقلب

قدم الدكتور هاني الناظر عدد من النصائح الغذائية لمواجهة الطقس المتقلب أبرزها:

17 - الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة.

18 - من الأعشاب المفيدة لتشربها القرفة والزنجبيل والكاكاو والشاي والأعشاب الطبيعية ويمكن إضافة اللبن لها.

19 - حساء العدس يملأ المعدة بسبب الألياف النباتية الموجودة فيه، كما يمنح الجسم الحرارة والدفء، إضافة إلى احتواءه على سعرات حرارية قليلة.

20 - يمكن إضافة قليل من الشطة والكركم للطعام، الذي يعمل كعامل مساعد في تنشيط الدورة الدموية، ما يؤدي إلى تدفئة الجسم بصفة عامة.

نصائج لتجنب الإصابة بالإنفلونزا بسبب الطقس السيئ

قدمت الهيئة الروسية للمراقبة والحماية، عدد من النصائح لتجنب الإصابة بالبرد خلال موجات الطقس المتقلب كالتالي:

21 - الحرص على أخد اللقاحات ضد الإنفلونزا في الوقت المناسب.

22 - تجنب الاحتكاك بالأشخاص المصابون بالبرد.

23 - يجب تنظيف الأنف باستمرار.

24 - تهوية الغرف باستمرار وترطيب الهواء داخل المساكن.

25 - القيام بتمارين رياضية والنوم ساعات كافية، لتنشيط الدورة الدموية.