كارمن سليمان بالأسود في أحدث جلسة تصوير: "إيه رأيكم في اللوك؟"

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور بإطلالة سوداء وعلقت: بصوا بقى هنعمل Q&A يعني سؤال وجواب هتسألوني على أي حاجة عايزين تعرفوها عني هنا في كومنت وهرد عليكم بڤيديو قريب قوي، مستنية أسئلتكم أو قولولي رأيكم في اللوك".

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وجاءت من ضمن تعليقات جمهورها: "كم عمرك؟ إزاي محافظة على رشاقتك؟ طولك كام؟".

كارمن سليمان تطلق كليب أغنيتها الجديدة

يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان، أطلقت كليب أغنية "بصاتك" عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب.