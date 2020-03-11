- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت في الصور بإطلالة سوداء وعلقت: بصوا بقى هنعمل Q&A يعني سؤال وجواب هتسألوني على أي حاجة عايزين تعرفوها عني هنا في كومنت وهرد عليكم بڤيديو قريب قوي، مستنية أسئلتكم أو قولولي رأيكم في اللوك".
وجاءت من ضمن تعليقات جمهورها: "كم عمرك؟ إزاي محافظة على رشاقتك؟ طولك كام؟".
كارمن سليمان تطلق كليب أغنيتها الجديدة
يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان، أطلقت كليب أغنية "بصاتك" عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان بالأسود في أحدث جلسة تصوير: "إيه رأيكم في اللوك؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.