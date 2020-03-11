"حقك عليا أنت ومامتك".. زوجة علي ربيع تعلن عودتهما: تخطينا الصعوبات علشان بنتنا

أعلنت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، عن رجوعهما إلى بعضهما مجددا، عقب انفصال دام لما يقارب سنة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

زوجة علي ربيع تروي تفاصيل الصلح

وقالت "ندى": "النهارده البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعولنا، زي ما أنتم عارفين في خلافات أسرية بينا"، مضيفة: "وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض".

وتابعت: "النهارده بقول لعلي حقك عليا، ولماما علي كمان حقك عليا، أنتي في مقام أمي، لو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي، وإن حب علي ليكي هو اللي خلاني أحبه"، مردفة: "وبقول لعلي حب الناس ليك مش من فراغ، ده لإن ربنا بيحبك لصفاء قلبك، وطيبته"، مختتمة حديثها: "ربنا يخليك لمليكة ولكل اللي بيحبوك، ودعواتكم لينا بحياة مستقرة".

زوجة علي ربيع تتحدث عن انفصالها

يذكر أن ندى، تحدثت مؤخرًا، مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، عن انفصالها من زوجها نجم مسرح مصر.

وحرصت ندى، على الإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه لها، فسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وإيه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت إن اللي جوه غير اللي برة مش دايما اللي ظاهر، حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".

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ندى تنفصل عن علي ربيع بسبب والدته

ويذكر أن ندى محمود انفصلت عن ربيع إبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

وكانت والدة ندى، أدلت بتصريحات لـ"هُنّ"، قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها".

وعن قرار الانفصال، قالت: "علي بلغنا حينها إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".