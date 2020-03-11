الامارات | مذيعة قناة الأطفال «إم بي سي 3» تتزوج للمرة الثانية.. وتثير الجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة قناة الأطفال «إم بي سي 3» تتزوج للمرة الثانية.. وتثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مذيعة قناة الأطفال «إم بي سي 3» السابقة، عزة زعرور، الليلة الماضية، بزواجها الثاني في حفل أقيم في دبي، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع، إذ اختارت عزة فستان زفاف عاري الأكتاف، تميز بفتحة من ناحية الساق.

واختارت المذيعة أن تكمل إطلالتها بطرحة طويلة، فيما تركت شعرها مُنسدلاً بتسريحة بسيطة للغاية. وظهر العريس ببدلة سوداء أسفلها قميص أبيض مع بيبون أسود.



يذكر أن عزة تزوجت في عام 2012 من أحمد شما، إلا أنها انفصلت عنه عام 2019، قبل أشهر قليلة فقط من إعلانها خطوبتها على نور ياسين، ما أثار تساؤلات كبيرة، حول سرعة علاقة الحب التي جمعتها به ليأتي ارتباطهما سريعاً، و أعلنت عزة عن الخطوبة في شهر فبراير الماضي، وصدمت الجمهور أمس الثلاثاء بزواجها السريع.

يشار إلى أن عزة اشتهرت من خلال عملها في «إم بي سي 3» وتقديمها لعدد من برامج الأطفال قبل أن تترك القناة وتقدم محتوى خاصاً بها على موقع «يوتيوب».