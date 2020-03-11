تسريحات الشعر للعروس دائماً في تجدد، والكثير من الفتيات يبحثن دائمًا عن تسريحات الشعر البسيطة، التي تبرز أنوثتهن دون الكثير من التكلف، ولهذا اخترنا لكِ اليوم مجموعة تسريحات شعر بسيطة للعروس تناسب كل الصبايا.



تسريحة الشعر المموج

الشعر المموج يناسب كثيرًا صاحبات الشعر الخفيف، يجعل الشعر يبدو أكثر كثافة، ويمكن معه ترك الطرحة منسدلة للخلف، وتاج فخم لاطلالة ملكية، ويمكن كذلك اعتماد الخصلات المنسدلة للغرة على أحد الجانبين.



تسريحة ذيل الحصان للعروس الجريئة

للعروس الجريئة، لمَ لا تفكرين في اعتماد تسريحة ذيل الحصان؟ يمكنك اختيارها مع الشكل الطبقي الذي يعتمد على ربطتين من ذيل الحصان، وبالنهاية يتم ربطهما ليصبح الشكل النهائي أكثر كثافةً، ومنسدِلًا بطريقة ناعمة.

تسريحة الشعر المرفوع الملكي

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إذا كنت تفكرين في اطلالة غربية لتسريحة شعرك، يمكنك التفكير باللوك المستوحاة من أجواء أميرات أوروربا الساحرة والذي يعتمد في غالب الأحيان على تسريحة الضفيرة مع الشعر المرفوع، وهي تناسب أكثر الشعر الطويل، ولمظهر أكثر كثافة جربي الضفيرة الفوضوية.

وهذا اللوك يناسبه عادة اعتماد الإكسسوارات العصرية المختلفة، ما بين التاج، ومشابك الشعر.



تسريحات الشعر الملفوف مع الكعكة المنخفضة

أبسط وأجمل ما يمكنك اعتماده مع تسريحة الشعر الملفوف هو اختيار الكعكة المنخفضة، والتي تأتي بطريقة ملفوفة وانسيابية، والمميز بها أن تناسب صاحبات الشعر القصير، فالكعكة المنخفضة لا تحتاج لخصلات طويلة، ولكن ربما تكون فوضوية قليلًا مع الشعر القصير، لكنها تبقى محتفظة بجمالها.

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