أحذية "مانولو بلانيك" لصيف2020 مستوحاة من الجزر الإسكتلندية

قدم المصمم الإسباني الشهير "مانولو بلانيك" مجموعة جديدة من الأحذية لموسم صيف 2020 مستوحاة من الجزر الإسكتلندية الغربية، والتي تتميز بشواطئها الوعرة والنباتات الفريدة.

ومن أبرز موديلات الأحذية في هذه المجموعة نذكر حذاء ""Suecia، بموديل الـ "slingback " المصنوع من الساتان بلون الطحالب الخضراء والمزين بتفصايل من جلد الغزال باللون البرغندي الداكن، وصندل Rem"" والذي يأتي بنمط الميول ويشمل التفاصيل ذاتها.



ومن وحي الزهور الاسكتلندية الشهيرة، برز حذاء "Zuolifor" المصنوع من جلد الغزال الأخضر والذي يتميز بقطعة من الجلد التي ترمز الى زهرة "هيذر".



تتضمن المجموعة أحذية حذاء الميول "Loch" المفتوح من المقدمة، والمغطى بطبقات متعرجة بثلاثة ألوان البرغندي؛ الأخضر والرمادي والسماوي، والتي تمثل عناصر النار والأرض والمياه.

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وستكون المجموعة الجديدة متوفرة في متاجر العلامة التجارية بداية الأسبوع المقبل.

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