منها السجاد والشرابات.. 11 استخداما مختلفا للبنطلون الجينز القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البنطلون الجينز من القطع الأساسية في دولاب كل شخص، لكن حينما يتلف نتركه ولا نستفيد منه بأي شكل من الأشكال.

ولتحقيق أقصى استفادة من الجينز القديم وتحويله إلى روائع جديدة، إليك طرق إعادة استخدامها في أشياء أخرى، وفق ما نقل موقع "Bright side" الأمريكي.

1- دباديب للأطفال:

يمكن استغلال الجينز القديم في صنع الدباديب لطفلك، من خلال قص قطعة الجينز على هيئة دبدوب وحشوها بالقطن ويمكنك تزينها بإضافة الأزرار أو الأشرطة الملونة.

2- حقيبة يد:

يمكنه استخدمه أيضًا في صنع حقيبة يد أو حقيبة لحفظ المكياج من خلال قطع ساق البنطلون أسفل الركبة، ثم حياكتها باستخدام ماكينة الخياطة أو يدويا، ويمكن الاستعانة بحزام جلد باللون المفضل لديك.

3- غطاء كرسي الأطفال:

من خلال تحديد مقاس الكرسي الخاص بالطفل، وباستخدام الجزء العلوي من البنطلون لاحتوائه على الجيوب التي يمكن للطفل استخدامها ووضع أدواته بها، ويمكنك إضفاء لمسة جمالية عليه ووضع أشرطة ملونة عليه.

4- مريلة المطبخ:

من خلال قص البنطلون على شكل مريلة مطبخ، وإضافة قطع قماش بسيطة من الأطراف لتزيينها، وبالتالي يصبح لديك مريلة مطبخ سهلة الصنع.

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5- حقيبة لتخزين لعب الأطفال:

ستساعدك هذه الحقيبة على تنظيم ألعاب طفلك، من خلال قص البنطلون وإغلاقه من جميع الجوانب وباستخدام الحبل يمكنك ربطها من الأعلى.

6- سلة فواكه:

يمكنك صنع سلة فواكه باستخدام سلة قديمة ولفها بقطعة من البنطلون الجينز بطرية أنيقة.

7- جراب لحفظ الهاتف والسماعات:

يمكنك استخدام جيوب البنطلون لصنع جراب للهاتف لحفظ الهاتف وسلامة السماعات.

8- تاج للأطفال:

يمكنك صنع ذلك بتحديد شكل التاج بالطباشير على الجينز قبل القص، ثم البدء في القص والحياكة سواء يوميًا أو بماكينة الخياطة.

9- الجوارب:

من خلال تقطيع الجزاء العلوي من البنطلون ووضع ورق مقوى على الجينز ثم القص، ثم وضع "أستيك" في الجزء العلوي منه، ويمكنك تزيين الشراب من خلال وضع قطعة قماش ملونة على الكعب.

10- السجاد:

يمكنك صنع سجادة من خلال تجميع عدد من البناطيل الجينز وتقطيعها إلى أجزاء ثم تجميع كل الأجزاء وحياكتها معا.

11- "البف":

يمكنك صنع "بف" في غرفتك، باستخدام علبة بلاستيكية كبيرة دائرية ومجموعة من الورق المقوى ومجموعة من قصاصات الجينز والحشو باستخدام وسادة قديمة، وباستخدام الإبرة والخيط يتم تنفيذ "البف".