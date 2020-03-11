أسرة تطلب ورق تواليت يكفيها 12 عاما خوفا من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال انتشار فيروس كورونا الجديد يهدد الكثير من العائلات حول العالم، مثل العائلة الأسترالية التي طلبت عبر الإنترنت مناديل ورقية للمرحاض (ورق تواليت) يكفيها لمدة 12 عاماً عن طريق الخطأ.

وفقاً لشبكة “foxnews” الأمريكية، فقد كانت رغبة الأسترالية هايدي جانيتزكي هي طلب 48 لفافة فقط من المناديل الورقية، لكنه بدلاً من ذلك طلبت 48 صندوقاً، لتمتلك الآن هي وعائلتها 2.304 لفات من ورق التواليت مخزنة في مرآبهم بولاية كوينزلاند.

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الزوج كريس جانيتزكي، ذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أثناء نقلهم لورق التواليت في المرآب؛ إذ ظهرت زوجته جالسة على كومة كبيرة من الصناديق.

ووفقاً لعائلة جانيتزكي، فإنهم لن يستخدموا كل هذه الكمية بأنفسهم، بل يخططون لبيع الصناديق الإضافية بالسعر نفسه الذي اشتروه به.

يشار إلى أن أستراليا تواجه حالياً نقصاً في مستلزمات النظافة الصحية، الأمر الذي يرجع -على الأرجح- إلى تخزين الأستراليين للسلع اليومية بعد تفشي فيروس كورونا الجديد حول العالم.