فيديو.. "نادي الزمالك ده نادينا".. الطفلة مريم تلقي قصيدة في حب القلعة البيضاء

استضاف برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc" الطفلة مريم أصغر، موهبة شعرية، والتي تشارك والدها في إلقاء الشعر.

وشاركت مريم مع والدها في قصيدة "اللي ساكنة في المعادي"، والتي توجه بعض النصائح للشباب المقبلين على الزواج، واستلهمها والد مريم بعد انفصال 13 شخصا من أصدقائه عن زوجاتهم.

كما ألقت مريم قصيدة في pf نادي الزمالك تقول كلماتها: "نادي الزمالك ده نادينا، جماهيره دايما بتشجع، وفي كل أزمة تلاقينا، أعضاء عظيمة بتشجع".