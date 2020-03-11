"شعر أسود وفستان قصير".. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بـ"نيولوك" عيد ميلادها

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديد لها بـ"نيو لوك"، احتفالا بعيد ميلادها.

وظهرت "هيفاء" بشعر أسود طويل، مع "قُصة شعر" قصيرة، بدلا من الشعر فاتح اللون المنسدل، فضلا عن فستان قصير وضيق ولامع، وجوارب سوداء مزينة بـ"دانتيلا".

رواد "سوشيال ميديا" لـ هيفاء: كل ما تكبر تحلى

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حصدت ما يزيد على 100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال لبنان"، و"كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى" و"الفستان رائع".

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"رقص وطبلة".. تفاصيل احتفال هيفاء وهبي بعيد ميلادها

تفاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالاحتفال المفاجئ الذي أعده لها فريق عمل مسلسلها الرمضاني "أسود فاتح"، بمناسبة عيد ميلادها، وهو ما وثقته عدسات كاميرات الحضور، لتشارك الفنانة تلك المواد المصورة عبر خاصية "أستوري"، على "إنتسجرام".

المواد المصورة، تضمنت دموع "هيفاء"، فرحا بعيد ميلادها، وسط وجود مئات "البلاليين" فاتحة اللون حولها، مع احتفالها بفتح زجاجة "شامبانيا"، وفقا لما أظهرته المواد المصورة، فضلا عن رقصها على نغمات الأغاني، وعزفها على الطبلة.