بـ"عباية سوداء ونقوش وإكسسوار".. منى فاروق في جلسة تصوير: بحبكم من قلبي

شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أول جلسة تصوير لها، عقب تهديها بالانتحار، بعدسة المصور زيد أبو طالب.

وظهرت "فاروق"، بجلباب فضفاض قاتم اللون، مزين بنقوش متعددة الألوان من التراث الأردني، ومكياج بسيط، فضلا عن إكسسوارات نحاسية مطلية باللون الذهبي.

وعلقت الفنانة الشابة على الـ"فوتو سيشن"، قائلة: "جلسة تصوير بالزي الأردني، بشكركم جدا من قلبي، مستشارة التجميل العالمية حنين، والمصور المبدع الموهوب المحترم زيد أبو طالب".

رواد سوشيال ميديا لـ منى فاروق: ضحكتك حياة.. بنحبك

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 16 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بنحبك"، و"ضحكتك حياة، أوعي تعيطي تاني" و"لبس جميل ومحتشم".

ردت "منى" على التعليقات الإيجابية الموجهة لها على جلسة التصوير، معلقة: "بشكركم وبحترمكم وبحبكم أوي، دعواتكم".

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كواليس جلسة تصوير منى فاروق

ومنذ 4 أيام، نشر منى فاروق متابعيها، كواليس آخر جلسات تصويرها، وهي ترقص على أغنية "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان، مُعلقة: "كواليس جلسة التصوير أثناء زيارتي إلى الأردن، بشكركم جدًا من قلبي".

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع، وأوضحوا في تعليقاتهم أن الفنانة تتجاوز محنتها الأخيرة، والتي انتهت بتهديدها بالانتحار، بسبب ما تعانيه من اكتئاب.

منى فاروق تهدد بالانتحار

وكانت منى فاروق أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، خلال مقطع فيديو تحدثت خلاله عن رغبتها في الانتحار، مؤكدة أنها ما زالت تعاني من آثار الأزمة التي مرت بها، وعن معاناتها التي تعيشها الفترة الأخيرة، فوصفت نفسها بـ"المنبوذة".

وظهرت "فاروق" تتحدث في الفيديو قائلة: "كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي، وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة"، لتهدد بالانتحار بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة.