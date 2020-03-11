منها "الكاسيات العاريات".. علامات اقتراب الساعة خاصة بالنساء

حالة من الجدل أُثيرت صباح، أمس، الثلُاثاء، بعدما قال الدكتور علي فخر أحد شيوخ دار الإفتاء المصرية، إنّ هناك الكثير من علامات الساعة التي ظهرت، مؤكدًا إنه منذ أن بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا ظهرت الكثير من علامات الساعة.

وأضاف "فخر" خلال حديثه في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي على فيس بوك: "الساعة اقتربت، ولذلك يجب على الإنسان الاستعداد للقاء الله وألا ينشغل الإنسان بالدنيا عن الله".

ودومًا ما تُثير المجموعات الخاصة بالفتيات، الجدل للحديث عن الساعة، وهل يوجد علامات خاصة بجنسهن تشير لاقترابها، أم لا؟

علامات خاصة بالنساء تشير لاقتراب الساعة

وفي حديثه عن علامات الساعة،

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أكد خلال صفحته على "فيس بوك" إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عدد من الحقائق عن قيام الساعة، موضحًا أن العلماء قسموها إلى علامات صغرى وعلامات كبرى.

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وأوضح "جمعة" إن من العلامات الصغرى التي تخص النساء هي:

ظهور النساء الكاسيات العاريات

وهو الحديث الذي له العديد من التفسيرات، أشهرها تفسير "ابن الجوزي" أبرزهما النساء اللاتي يكشفن أجسامهن، ويلبسن ثيابا رقاقا.

أو انهن كاسيات من نعم الله، وعاريات من الشُّكْر.

أن تلد الأمة ربتها

والأمة هي الجواري من النساء، فإذا حملت من سيدها وهو مالكها فإن المولودة البنت تكون سيدة ربتها.

عقوق الأم

أي يقوم الأبناء بمعاملة الأمهات بجحود ونكران جميل، بملا ترضي الله ولا رسوله، ويغضب الأمهات.

طاعة الزوجة في غير طاعة الله

يجب أن تكون الطاعة لله، فطاعة الزوجة في غير طاعة الله علامة من علامات اقتراب الساعة.