الامارات | أرامكو : إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن صورة حامل عبوة التعقيم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو : إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن صورة حامل عبوة التعقيم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت شركة أرامكو النفطية السعودية، أمس الثلاثاء، عن استيائها من ما اسمته بـ"التصرف المسيء" الذي كشفت عنه صورة يظهر فيها شخص آسيوي يحمل عبوة كُتب عليها بالإنجليزية "Hand Sanitizer" أو معقم الأيدي، ليستخدم بقية العاملين في الشركة والزائرين المعقم لتعقيم أيديهم، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، وتم التقاطها في أحد مواقع الشركة، مؤكدة قيامها على الفور بوقف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، كما شددت على حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".
وعبرت أرامكو، في بيان نشرته عبر صفحتها على تويتر، عن استيائها الشديد من التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة".
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