منها البطاطا.. 10 أطعمة تساعد على زيادة طول قامة طفلك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يختلف طول الأشخاص حسب جينات كل جسم، إلا أن العناصر الغذائية تلعب دورًا في نمو وتطور وقوة العظام والمفاصل، وبالتالي تساعد على ضبط الطول بشكل مناسب، فيمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من الطول خاصة في مرحلة الطفولة. لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــا:

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