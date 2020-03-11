سيول وعواصف وأتربة من الغد.. كيف تحمي نفسك وسيارتك وشقتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل.

وأوضح الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدة المواطنين توخى الحذر في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.

وفي هذه الصدد، نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها خلال الموجة لحماية نفسك وممتلكاتك، بحسب ما أوضح موقع "Wiki how".

حماية نفسك:

- استخدم الشمسية لحمايتك من الأمطار، والحفاظ على صحتك وحمايتك من نزلات البرد.

- إذا واجهتك عاصفة رعدية، ابحث عن منزل تبقى في داخله، فأي بناء هو المفتاح الأساسي لتقليل الخطر على نفسك.

- كذلك يمكنك البقاء في سيارتك، وأغلق الأبواب والنوافذ كافة، لكن احرص من الاستناد على أي معدن، ولا تستخدم راديو السيارة، تجنبًا لتفاعل الموجات الكهرومغناطيسية.

- احذر استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المفتوحة أثناء هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبرق لأنها إحدى وسائل جذب الصواعق.

- احذر لمس أعمدة الإنارة أثناء الأمطار أو عند زيادة برك المياه بالشوارع، لتجنب الصعق الكهربائي.

- ادخل في أي بناية بأسرع وقت ممكن، واحذر من الوقوف تحت شجرة أو خطوط عامود كهربائي لأنه يشكل خطرًا يؤدي إلى الوفاة.

- إذا كنت في المنزل، ابتعد عن النوافذ مع ضرورة بقائها مغلقة.

- لا تلمس الأشياء المعدنية، ولا تجري مكالمات من الهواتف الأرضية لأنها قد تنقل البرق إلى المنزل من خلال الأسلاك الكهربائية، حال وجود برق.

- لا تفصل أي جهاز كهربائي أثناء العاصفة الرعدية، تجنبا للصعق.

- إذا كنت داخل حمام سباحة أو تمارس الصيد، ابتعد عن الماء سريعًا لأنه أفضل موصل للكهرباء.

- غط أذنك وعينيك لحمايتهما من الرعد والومضات القريبة.

- متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد لتجنب المناطق الخطرة والحصول على أحدث المعلومات باستمرار.

حماية سياراتك:

- احذر ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها.

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- تجنب ركنها أيضًا بشوارع هابطة تجنبًا لإتلافها من مياه الأمطار.

- احرص على غلق جميع منافذ السيارة، حتى لا تصل إليها المياه.

- استخدم فرش جيد مصنوع من القماش داخل السيارة لحمايتها من الرطوبة.

- الاحتراس من تساقط أي أجسام صلبة من أعلى المباني أثناء هبة الرياح الشديدة.

أثناء قيادة السيارة:

- التحكم في عجلة القيادة جيدا، مع استمرا تشغيل المساحات لضمان وضوح الرؤية.

- تفادي الضغط المفاجئ بشدة على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة في الأحوال الجوية السيئة.

- أثناء القيادة لا تنشغل بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، مع الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف، في الوقت المناسب.

- عدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

نصائح ذكرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، للحفاظ على منزلك أثناء العاصفة

- غلق الشبابيك جيدًا، ووضع قطعة القماش المبللة على حافة باب المنزل والشباك لامتصاص الأتربة.

- تغطية الأثاث المتواجد بالمنزل، حتى لا يصعب عليك تنظيفه بعد العاصفة.

- استخدام "بخاخة" الماء، ورشه في الجو، إذ يساعد ذلك على إزالة الأتربة الموجودة بالمنزل، حتى لا تستنشقها أسرتك.

- التأكد من تغطية فتحات التكييف، لعدم دخول الأتربة من خلالها.

- استخدام المكنسة الكهربائية، لإزالة الأتربة من السجاد، وعند الانتهاء من العاصفة يمكنك تنظيفها باستخدام كوب من الخل مع ملعقة كبيرة من البيكنج صواد للتأكد من تنظيفها جيدًا.

- يفضل عدم نشر الغسيل في الخارج، واستخدام منشر داخلي.

- إذا كنت مضطراً للخروج، يفضل تنطيف الأحذية قبل دخول المنزل.

- إزالة الأوراق المتواجدة على المكتب، لعدم تراكم الأتربة عليها.