لا تضعي المونيكر في الحمام.. إليك أفضل مكان لتطبيق طلاء الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوصت مجلة "فرويندين" المرأة بعدم تطبيق طلاء الأظافر في الحمام، معللة ذلك بأن البيئة الرطبة تتسبب في تغير قوام طلاء الأظافر، ومن ثم لا يدوم تأثيره طويلا.
وبدلا من ذلك تنصح المجلة المعنية بالموضة والجمال بتطبيق طلاء الأظافر في غرفة النوم. وللحصول على النتيجة المرجوة لا يجوز تطبيق طلاء الأظافر بعد الاستحمام مباشرة، ولكن بعد مدة لا تقل عن ربع ساعة.
وبشكل عام لا يجوز الاحتفاظ بطلاء الأظافر في الحمام؛ نظرا لأن قوامه يصير غليظا بسبب البيئة الرطبة.
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