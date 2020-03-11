أول كتاب عن كورونا للأطفال.. لفهم الفوضى المحيطة بانتشار الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نشرت كاتبة ومعلمة بريطانية كتابا إلكترونيا مصورا تقول إنه سوف يساعد الأطفال الصغار في بريطانيا ودول أخرى على فهم الفوضى المحيطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويتم تسويق الكتاب الإلكتروني "The Little Corona King" (ملك الكورونا الصغير) عبر منافذ "أمازون كيندل" و"آبل" و"جوجل بلاي" بوصفه "قصة لطيفة ... تساعد على التفسير والإعداد والمساعدة على منع انتشار فيروس كورونا".

وتعاونت مؤلفة قصص الأطفال إيلي جاكسون مع الرسامة لورا كالوود بعد سماعها أن طفلا عمره 6 أعوام هو ابن أحد أصدقائها أصيب بالحزن بسبب حديث دار في أحد الملاعب حول فيروس كوفيد-19 .

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وقالت جاكسون: "كان واضحا بالنسبة لي أن أطفالي يحصلون على معلومات حول الفيروس من الكثير من المصادر المختلفة".

وذكرت: "أطفالي لم يفهموا حقيقة ما يحدث وبدأوا يشعرون بالقلق بشأن ما قد يحدث".

وأضافت بالقول: "أردت أن أكتب قصة من شأنها محو هذا الغموض والمساعدة على وضع الفيروس في سياق مناسب لهم مع تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها".

ويعرض كتاب "ملك كورونا الصغير" قصة والدين يشرحان فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه لطفليهما الصغيرين.