منها الكزبرة والحلبة.. علاجات منزلية تساعد في علاج ارتفاع درجة الحرارة

مع تزايد القلق من الإصابة بفيروس كورونا، قد تظهر بعض أعراض الإصابة بارتفاع درجة الحرارة على البعض؛ مما يصيبنا بالقلق من تزايد خطر الإصابة بالفيروس.

وتوجد بعض الطرق المنزلية التي تساعد على خفض حرارة الجسم وفق موقع "Health line"، والتي تتضمن ما يلي:

الزنجبيل

يمتاز الزنجبيل باحتوائه على مضاد حيوي نباتي يقضي على فيروسات البرد، ويدعم المناعة، ويخفف الالتهابات.

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بذور الشبت

من أفضل العلاجات الفعّالة للحمّى بذور الشبت، تعمل مكونات هذه البذور كمضادات للبكتريا، وخافض للحرارة.

الحلبة

بذور الحلبة من العلاجات المنزلية الفعّالة في تخفيف درجة الحرارة التي تسببها الفيروسات.

الكزبرة

تحتوي أوراق الكزبرة الخضراء وبذورها على مكونات تدعم جهاز المناعة، ومضادات حيوية نباتية تساعد على القضاء على فيروس البرد.

نشا الأرز

نشا الأرز مدر للبول وخافض للحرارة ويتناسب مع الأطفال وكبار السن، وكان يستخدم في العصور القديمة.