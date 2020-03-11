"كله بيركب الترند".. أول تعليق من بطل فيديوهات جوهرة بعد شائعة خطبتها

علق خالد أحمد، بطل الفيديوهات المسربة للراقصة جوهرة، عقب شائعة خطبة الأخيرة، معبرًا عن تعجبه من ترويج الشائعات.

وشارك "أحمد"، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جمهوره ومتابعيه نبأ نفي جوهرة ارتباطها بمغني المهرجانات عمر كمال.

وتابع: "لكن كما يقول المصريون الذين أعشقهم؛ عندما تكون نجمًا تجد من يحاول الاحتكاك بك لكي يتصدر الترند وهذا ما أشاهده الآن".

شائعة ارتباط جوهرة وعمر كمال

وكانت شائعة روّجت أمس، وأثارت الكثير من الجدل حول ارتباط الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، إلا أنَّ جوهرة نفت تلك الأنباء، ونفاها عمر كمال أيضا في تصريحات إعلامية.

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الظهور الأول لخالد أحمد برفقة جوهرة

كان أول ظهور لخالد وجوهرة بعد مشكلة الفيديوهات المسربة منذ عدة أيام، حيث نشر "خالد" مجموعة من الصور له برفقة جوهرة، حيث أمضيا سويا يوما وصفه خالد بالـ"رائعًا"، وشارك تلك الصور مع جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.

وتفاعل جمهور ومتابعي جوهرة مع الصور، وكان من بين التعليقات: "هي مراتك فعلا ولا إيه؟"، و"دا انتوا حلويات"، و"حلوين أوووي".

أزمة الفيديوهات الإيباحية لجوهرة وخالد

وقبل عدة أشهر، انتشر فيديو مسرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجوهرة برفقة خالد أحمد؛ إلا أنَّ جوهرة قالت حينها إنَّه زوجها ومعها ما يؤكّد كلامها، لكنها سافرت خارج مصر، واختفى هو كذلك وأغلق حساباته على السوشيال ميديا، خوفًا من الملاحقات الأمنية؛ حيث قالت الشرطة إنَّها ستفحص تلك الفيديوهات المسربة.

ليسجّل هذا الظهور الجديد، الثالث بينهما والثاني بعد مشكلة الفيديوهات المسربة، والتي كانت حديث السوشيال ميديا حينها.